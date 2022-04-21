Минпромторг: IKEA и Inditex могут снова открыть магазины в России после настройки логистики

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов

О возвращении на российский рынок IKEA и Inditex, цитата по ТАСС:

Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход.

Пока даже те [курируемые Минпромторгом] иностранные компании, кто временно приостановили деятельность, заявили, что приостановка не связана со спецоперацией, а с тем, что есть есть проблемы с логистикой, поставками продукции. Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой.

То же самое касается компании Inditex. Они говорят, что российский рынок важен.