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Минпромторг: IKEA и Inditex могут снова открыть магазины в России после настройки логистики

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Компании IKEA и Inditex (Massimo Dutti, Zara, Zara Home, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Uterque) ищут возможность снова открыть магазины в России. Для этого им необходимо настроить логистику поставок, чтобы обеспечить покупателям полный ассортимент товаров.

NP27 / Shutterstock.com
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов

О возвращении на российский рынок IKEA и Inditex, цитата по ТАСС:

Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход.

Пока даже те [курируемые Минпромторгом] иностранные компании, кто временно приостановили деятельность, заявили, что приостановка не связана со спецоперацией, а с тем, что есть есть проблемы с логистикой, поставками продукции. Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой.

То же самое касается компании Inditex. Они говорят, что российский рынок важен.

Отдельно Евтухов отметил, что у IKEA «очень хороший российский рынок», а бизнес-процесс построен так, что компания привозит продукцию из других стран, одновременно с этим имея заводы по производству в России.

Напомним, IKEA объявила о приостановке работы в России на фоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Аналогичное решение ранее приняла компания OBI. После появления информации о том, что магазины сети вновь откроются в Москве и Петербурге, компания выступила с опровержением.

Как сейчас пишет «Коммерсантъ», новым владельцем российских гипермаркетов может стать иностранный инвестор — объекты должны перейти структурам семьи казахского бизнесмена Ерлана Сейсембаева, одна из компаний которого развивает магазины OBI в стране по франшизе. Эксперты оценивают затраты на перезапуск в 3 миллиарда рублей.

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