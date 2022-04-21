Минпромторг: IKEA и Inditex могут снова открыть магазины в России после настройки логистики

Компании IKEA и Inditex (Massimo Dutti, Zara, Zara Home, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Uterque) ищут возможность снова открыть магазины в России. Для этого им необходимо настроить логистику поставок, чтобы обеспечить покупателям полный ассортимент товаров.
О возвращении на российский рынок IKEA и Inditex, цитата по ТАСС:
Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход.
Пока даже те [курируемые Минпромторгом] иностранные компании, кто временно приостановили деятельность, заявили, что приостановка не связана со спецоперацией, а с тем, что есть есть проблемы с логистикой, поставками продукции. Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой.
То же самое касается компании Inditex. Они говорят, что российский рынок важен.
Отдельно Евтухов отметил, что у IKEA «очень хороший российский рынок», а бизнес-процесс построен так, что компания привозит продукцию из других стран, одновременно с этим имея заводы по производству в России.
Напомним, IKEA объявила о приостановке работы в России на фоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Аналогичное решение ранее приняла компания OBI. После появления информации о том, что магазины сети вновь откроются в Москве и Петербурге, компания выступила с опровержением.
Как сейчас пишет «Коммерсантъ», новым владельцем российских гипермаркетов может стать иностранный инвестор — объекты должны перейти структурам семьи казахского бизнесмена Ерлана Сейсембаева, одна из компаний которого развивает магазины OBI в стране по франшизе. Эксперты оценивают затраты на перезапуск в 3 миллиарда рублей.
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