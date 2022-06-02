Смена базы: 30 цветных мужских брюк, которые станут альтернативой привычным черным и серым

Цветные брюки хороши по нескольким причинам. Во-первых, помогут поймать летний вайб. Во-вторых, станут отличной альтернативой повседневным черным и серым моделям, если образ жизни и работа позволяют не придерживаться строгого дресс-кода. В-третьих, варианты ярких цветов значатся в списке главных мужских тенденций сезона. Мы собрали лучшие из лучших.
Цвет
Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 18 750 руб.
Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 45 000 руб.
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 106 500 руб.
Kiton, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 99 500 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 12 000 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 103 500 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 18 000 руб.
Roma Uvarov Design, купить онлайн, 151.52 €
Isaia, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 80 600 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 9 500 руб.
Acne Studios, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 35 000 руб.
Harmont & Blaine, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 4 600 руб.
Желтый, красный, голубой — выбирай себе любой. В данном случае мы не преувеличиваем, а действительно предлагаем брюки всех цветов радуги. Такие есть и у люксовых брендов, и у представителей мидл-сегмента, и у российских марок. Краткий гид по цветам: розовый и оранжевый — главные оттенки сезона, голубой — тяготеет к маскулинности, красный — к классике, желтый и зеленый — поднимают настроение, а салатовые брюки или брюки со стразами идеальны для рейва.
Принт
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 179 000 руб.
Fendi, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 101 900 руб.
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 109 000 руб.
404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 14 400 руб.
ODOR, купить онлайн, 189.39 €
Amiri, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 137 000 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 88 450 руб.
Red September, купить онлайн, 318.18 €
Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 8 000 руб.
Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 25 750 руб.
TRUSTME STUDIO, купить онлайн, 12 600 руб.
Разнообразить привычный образ помогут не только однотонные яркие брюки, но и брюки с принтами. Тут и цветы, как у Тома Форда и Ola Ola, и логомания, как у Fendi и Balmain, и клетка, как Burberry и 404 NOT FOUND, и абстракция, как у TRUSTME STUDIO, и отсылки к поп-культуре, как у Red September. Токсичная маскулинность побеждена, так что никаких ограничений для мужчин.
Для осторожных
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 128 000 руб.
Brunello Cucinelli, ул. Большая Конюшенная, 13а, Невский пр. 113/14, 104 500 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 85 500 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 8 200 руб.
Dsquared2, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 15 000 руб.
Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 900 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.
Когда для розового цвета и цветочного принта еще не созрел, а сменить черные брюки на что-то хочется. В этом случае стоит обратиться к более традиционным, но все же не столько привычным оттенкам. На помощь придут белый, бежевый, хаки, светло-синий, молочный или градиент. Еще можно поэкспериментировать с формой и выбрать модели широкого силуэта. Хорошие варианты у Bottega Veneta, Novaya и Wood Wood.
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