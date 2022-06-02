Смена базы: 30 цветных мужских брюк, которые станут альтернативой привычным черным и серым

Разнообразить привычный образ помогут не только однотонные яркие брюки, но и брюки с принтами. Тут и цветы, как у Тома Форда и Ola Ola, и логомания, как у Fendi и Balmain, и клетка, как Burberry и 404 NOT FOUND, и абстракция, как у TRUSTME STUDIO, и отсылки к поп-культуре, как у Red September. Токсичная маскулинность побеждена, так что никаких ограничений для мужчин.