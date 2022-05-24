Посмотрите на коллаборацию марки аксессуаров Privet и художницы Ани Рубан

создательница Privet

«О совместной работе с Аней мы начали задумываться еще в январе, но начали что-то делать только в начале марта. Это было время, когда мы решили, что несмотря на обстоятельства, хотим сделать что-то доброе и красивое вместе. Тогда и появилось название «Дружба».

Изначально мы планировали выпустить только миниатюры сумочек, но потом решили, что хотим добавить в коллекцию символизма, который бы отражал наши переживания и ценности. Так появились птичка-самолет, цветочек и сердечко.

Что касается съемки, то она нарочито сюрреалистичная. Для нас это отражение действительности в настоящий момент, когда прошлого уже нет, а будущее еще не наступило. Белая комната, где все наоборот, — место, где нужно переждать катастрофу, не принимая никаких поспешных решений. Этот дроп для нас попытка сказать, что будущее будет светлым, и мы обязательно его построим».