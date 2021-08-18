Знакомьтесь, петербургская марка минималистичных сумок Privet, созданных из стоковых тканей. Наш (достойный!) ответ Acne Studios

Архитектор Екатерина Ростова первую сумку создала для себя — как это часто бывает — за отсутствием альтернативы. Она склеила макеты из кальки, за основу для формы взяла тарелку из IKEA, в качестве материалов выбрала стоковые итальянские ткани, а презентацию дебютного дропа провела в дизайн-бюро Delo Design. Privet нет и года, но сумки марки уже представлены в шоуруме NNedre Store и магазине «Время перемен» в Новой Голландии.
Екатерина Ростова
создательница марки Privet
С чего началась история марки?
Прошлым летом у меня был небольшой творческий кризис и желание попробовать делать что-то новое. Также я искала себе сумку, но все, что мне нравилось, было не по карману. Я никогда не придумывала предметы до этого и вот решила попробовать, сделав сумку для себя. Где-то в сентябре-октябре появились первые эскизы, но было не понятно, как поступить с ними дальше. Тогда пришла идея склеить макеты из кальки — такой способ работы мне, как архитектору, понятен и привычен. Для формы круглой большой сумки я использовала плоскую тарелку из IKEA — требовалось обвести окружность, а ничего другого под рукой не было. Размер тарелки оказался то, что надо. В начале декабря были разработаны первые лекала и сшиты образцы. Сейчас думаю о нескольких коллаборациях, расширении линейки аксессуаров и выпуске своего аромата.
Архитектурный бэкграунд повлиял на ваше дизайнерское настоящее?
Я и сейчас продолжаю работать архитектором. По моим наблюдениям большой разницы в проектирование дома или предмета нет. Все процессы идентичны, просто масштаб разный. Не знаю как у всех, но мне было страшно начинать делать предмет. Но оно точно того стоило. Архитектурные и интерьерные проекты могут годами лежать в столе или строиться. Очень редко в итоге получается желаемый результат. А видеть его важно. Поэтому мне нравится сочетать в своей деятельности проекты разного масштаба и срока реализации.
Как вы считаете, есть ли что-то общее у марок, созданных архитекторами? Будь то мебель, одежда, аксессуары.
Мне кажется, что это бренды, глядя на коллекции которых, нельзя назвать год, когда они были выпущены. В них нет стремления отразить сезонные общемировые тренды. Есть целостность образа и любовь к деталям.
У Privet есть четкая идеология, концепция, или главное для вас, как для визуализатора, дизайн?
Если честно я сама пока до конца не ответила на этот вопрос. Сейчас, наверное, упор больше на дизайн. Мне так понятней работать. Изначально я хотела создавать максимально простые, но при этом красивые вещи, которых мне самой не хватало. Наверное, это и есть наша идеология.
Как создаются сумки, с какими материалами вы работаете?
Все сумки шьются в небольшой мастерской в центре Петербурга руками швеи Юли Матвеенко. Зимой я принесла ей первые образцы и лекала, она помогла довести их до ума. Рваный край у круглой сумки получился случайно. Изначально предполагалось, что там будет лента. Аккуратно пришить ее не получалось из-за специфики конструкции, и мы решили ее отпороть и перепридумать этот узел. Отпоров поняли, что выглядит красиво, и решили оставить как есть. Фастекс (застежка. — Прим ред.) на ремне тоже появился случайно. Очень хотелось сделать, чтобы лента пришивалась к телу сумки без дополнительной фурнитуры, но при этом могла регулироваться ее длина. Сумка-тоут очень вместительная и легкая, с широкими ручками. Мне кажется, это очень важно для таких сумок, потому в них с собой несешь пол дома.
Первый дроп Privet сшит из стоковых итальянских тканей — канваса и рогожки. Это значит, что количество сумок ограничено и в конкретном цвете модель может уже никогда не повториться. Сначала меня это смущало, но сейчас понятно, что в этом есть своя ценность.
Визуал Privet тесно связан с природой, почему? Добавим к этому работу со стоковыми тканями и вырисовывается заявка на звание эко-марки.
Мы не называем себя эко-маркой, но в какой-то степени соответствуем некоторым критериям. Природа — это хороший источник вдохновения. Мне кажется, что можно бесконечно долго смотреть на цветы, траву, деревья. Вряд ли это когда-нибудь надоест. Мне нравится использовать снимки растений в качестве второстепенного контента и показывать, что мир вокруг прекрасен.
Пока что у нас было две большие съемки. Обе мы делали с одной командой: фотографом Викторией Хьюм, стилистом Виолеттой Сорокиной, визажистом Марго Айрапетовой. Мы с Викой обсуждали разные локации и фоны, но все казалось не то. Потом пришла в голову мысль снять модель белым пятном на фоне темной зелени. В качестве локации выбрали Таврический сад. К тому же, возле него есть очень красивое здание — дворец актов гражданских состояний, которое тоже стало фоном части кадров. Очень нравится его цвет и фактуры.
Как вы считаете, современное стремление брендов причислить себя к эко-проектам негативно сказывается на самом дизайне?
Отчасти, да. Эко-тема хорошо продается, поэтому много кто строит вокруг нее свой бизнес. Я думаю, что баланс возможен. Эко-ткани — это инструмент, которым можно пользоваться по-разному. Хороший дизайн при этом никто не отменял. Кроме того, на мой взгляд, важнее то, сколько ты носишь вещь, чем то, из чего она сделана.
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