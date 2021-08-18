Знакомьтесь, петербургская марка минималистичных сумок Privet, созданных из стоковых тканей. Наш (достойный!) ответ Acne Studios

С чего началась история марки?

Прошлым летом у меня был небольшой творческий кризис и желание попробовать делать что-то новое. Также я искала себе сумку, но все, что мне нравилось, было не по карману. Я никогда не придумывала предметы до этого и вот решила попробовать, сделав сумку для себя. Где-то в сентябре-октябре появились первые эскизы, но было не понятно, как поступить с ними дальше. Тогда пришла идея склеить макеты из кальки — такой способ работы мне, как архитектору, понятен и привычен. Для формы круглой большой сумки я использовала плоскую тарелку из IKEA — требовалось обвести окружность, а ничего другого под рукой не было. Размер тарелки оказался то, что надо. В начале декабря были разработаны первые лекала и сшиты образцы. Сейчас думаю о нескольких коллаборациях, расширении линейки аксессуаров и выпуске своего аромата.

Архитектурный бэкграунд повлиял на ваше дизайнерское настоящее?

Я и сейчас продолжаю работать архитектором. По моим наблюдениям большой разницы в проектирование дома или предмета нет. Все процессы идентичны, просто масштаб разный. Не знаю как у всех, но мне было страшно начинать делать предмет. Но оно точно того стоило. Архитектурные и интерьерные проекты могут годами лежать в столе или строиться. Очень редко в итоге получается желаемый результат. А видеть его важно. Поэтому мне нравится сочетать в своей деятельности проекты разного масштаба и срока реализации.

Как вы считаете, есть ли что-то общее у марок, созданных архитекторами? Будь то мебель, одежда, аксессуары.

Мне кажется, что это бренды, глядя на коллекции которых, нельзя назвать год, когда они были выпущены. В них нет стремления отразить сезонные общемировые тренды. Есть целостность образа и любовь к деталям.