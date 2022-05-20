В российских ТЦ меняют вывески магазинов: Reserved теперь RE, а Cropp — CR. Делаем ставки: во что переименуют Zara?

Так вместо привычных названий брендов на вывесках появляются сокращения из двух букв. Reserved теперь RE, Cropp — CR, Mohito — M, Sinsay (вероятно) — «Син». Эти магазины, закрывшиеся 30 марта, должны вновь заработать уже завтра. При этом у нового владельца нет прав на использование товарных знаков и брендов. Это значит, что будут распроданы остатки товаров, а после переименованные марки будут продавать в своих магазинах уже иные вещи.