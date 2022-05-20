В российских ТЦ меняют вывески магазинов: Reserved теперь RE, а Cropp — CR. Делаем ставки: во что переименуют Zara?

В торговых центрах Петербурга меняют вывески магазинов польского ретейлера LPP. Напомним, что компания уходит из России и продает российский бизнес китайскому консорциуму. Ребрендинг касается магазинов, принадлежащих LPP Group, среди них Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.
Так вместо привычных названий брендов на вывесках появляются сокращения из двух букв. Reserved теперь RE, Cropp — CR, Mohito — M, Sinsay (вероятно) — «Син». Эти магазины, закрывшиеся 30 марта, должны вновь заработать уже завтра. При этом у нового владельца нет прав на использование товарных знаков и брендов. Это значит, что будут распроданы остатки товаров, а после переименованные марки будут продавать в своих магазинах уже иные вещи.
Кроме того, «Известия» пишут, ссылаясь на информацию своего источника на потребительском рынке, что смена названия ждет и бренд Zara. Новое имя бренда будет созвучно с оригинальным. Компания хочет вернуться к работе в России через партнера или переоформив бизнес на другое юрлицо. Представители Zara пока не опровергали и подтверждали эту информацию, но неоднократно заявляли о желании возобновить торговлю в России.
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