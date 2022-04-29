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NNedre устраивают поп-ап на майских выходных со скидками в 10%

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Петербургский бренд закрыл свой шоурум, поэтому решил устроить поп-ап в Петербурге в офлайн-магазине своих друзей — марки свечей и ароматов для дома SP Candle. В эти выходные, 2 и 3 мая, с 12 до 20:00 можно будет потрогать и купить как вещи из новой коллекции, так и из базовой линейки NNedre.

пресс-служба NNedre

Встречать гостей поп-апа будет сама дизайнер и основательница NNedre Нелли Недре. На все представленные вещи распространяется скидка в 10%. Кроме того, команда бренда обещает отдельный рейл с семплами новой коллекции.

Шоурум SP Candle, Соляной пер., 9

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