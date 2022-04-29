NNedre устраивают поп-ап на майских выходных со скидками в 10%

Петербургский бренд закрыл свой шоурум, поэтому решил устроить поп-ап в Петербурге в офлайн-магазине своих друзей — марки свечей и ароматов для дома SP Candle. В эти выходные, 2 и 3 мая, с 12 до 20:00 можно будет потрогать и купить как вещи из новой коллекции, так и из базовой линейки NNedre.