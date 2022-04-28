Ugly Sweater Club устраивают распродажу в эти выходные

Все вещи, участвующие в семпл-сейл в отличном состоянии. Их уже можно посмотреть в телеграм-канале бренда. Офлайн-распродажа стартует в шоуруме марки в субботу в 12:00, а онлайн — в субботу после 20:00. Можно заказать понравившуюся вещь в любой город России — Ugly Sweater Club обещают доставку.

Ugly Sweater Club, Рубинштейна 23