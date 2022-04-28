18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Ugly Sweater Club устраивают распродажу в эти выходные

Поделиться:

Петербургский бренд Ugly Sweater Club проведет семпл-сейл в эти субботу и воскресенье. В распродаже участвуют архивные модели, семплы, а также свитеры, которые подверглись каким-то корректировкам. И все по ценам в пределах 10 000 рублей.

архив Ugly Sweater Club

Все вещи, участвующие в семпл-сейл в отличном состоянии. Их уже можно посмотреть в телеграм-канале бренда. Офлайн-распродажа стартует в шоуруме марки в субботу в 12:00, а онлайн — в субботу после 20:00. Можно заказать понравившуюся вещь в любой город России — Ugly Sweater Club обещают доставку.

Ugly Sweater Club, Рубинштейна 23

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: