Оранжевый — хит сезона! 60 вещей в духоподъемном цвете: от жакетов и свитеров до шляп и украшений

Оранжевый в этом сезоне облюбовали модные инфлюенсеры и стритстайл-блогеры. Они смело носят обувь, одежду, украшения и аксессуары в этом духоподъемном оттенке. Для тех, кто тоже хочет добавить в свою повседневность яркости, мы собрали несколько десятков вещей актуального оранжевого цвета: от костюма и аксессуаров локальных российских брендов до футболки Jacquemus и платья Stella McCartney.