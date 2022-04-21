Оранжевый — хит сезона! 60 вещей в духоподъемном цвете: от жакетов и свитеров до шляп и украшений

Оранжевый в этом сезоне облюбовали модные инфлюенсеры и стритстайл-блогеры. Они смело носят обувь, одежду, украшения и аксессуары в этом духоподъемном оттенке. Для тех, кто тоже хочет добавить в свою повседневность яркости, мы собрали несколько десятков вещей актуального оранжевого цвета: от костюма и аксессуаров локальных российских брендов до футболки Jacquemus и платья Stella McCartney.
Верх
Свитшот PUMA & Ami, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 950 руб.
Кроп-топ Self-Portrait, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 44 000 руб.
Топ Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 15 920 руб.
Свитер Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, по предвариетльной записи, 18 900 руб.
Водолазка Roma Uvarov Design, купить онлайн, 4 800 руб.
Жакет Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 23 700 руб.
Кардиган United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.
Свитшот Diesel, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 11 999 руб.
Топ United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.
Ветровка Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 22 990 руб.
Жакет Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 63 900 руб.
Майка Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 5 500 руб.
Худи Kenzo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 11 549 руб.
Кардиган Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 3 999 руб.
Жилет United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.
Свитшоты, свитеры, жакеты, топы, жилеты, худи и кардиган: в оранжевом цвете есть все. Дизайнеры хорошо поработали с оттенком — в новых коллекциях брендов он представлен в избытке. Например, в долгожданной и дико модной коллаборации PUMA & Ami, лицом которой стали футболист Ромео Бекхэм и его девушка — блогер Мия Реган.
Тотал лук
Платье Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 125 000 руб.
Платье Toteme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 200 руб.
Платье Helmut Lang, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 47 500 руб.
Платье GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205 А, 20 700 руб.
Жакет Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 35 200 руб.
Брюки Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 25 500 руб.
Комбинезон Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 3 849 руб.
Платье Viktor & Rolf, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 000 руб.
Платье Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 2 999 руб.
Оранжевый тотал лук — вариант для очень модных. В этом случае подойдут платья, как у Stella McCartney и Helmut Lang, костюмы, как у Walk of Shame, и комбинезоны, как у Concept Club. Умеренно модным советуем обратить внимание вещи с принтами в том самом цвете. Хорошие примеры у Viktor & Rolf и GUESS.
Низ
Шорты Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 250 руб.
Юбка Fendi, купить онлайн, 21-23, 36 750 руб.
Брюки PUMA & Ami, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 17 900 руб.
Брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.
Брюки Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 2 999 руб.
Шорты United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.
Комплект MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 8 399 руб.
Образ с оранжевыми шортами, брюками или мини-юбкой можно дополнить как верхом в тон, так и нейтральным белым или контрастным зеленым, розовым, фиолетовым.
Обувь
Резиновые сапоги Aigle, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 5 625 руб.
Босоножки Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 87 450 руб.
Босоножки Paris Texas, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 64 400 руб.
Галоши Swims, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 7 200 руб.
Сандалии Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 39 900 руб.
Мюли United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.
Шлепанцы Tamaris, Московский универмаг, Московский пр., 205 А, 5 300 руб.
Кроссовки Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 33 600 руб.
Безопасный способ внедрить в свой гардероб актуальный оранжевый — выбрать обувь в этом цвете. Благо, разгуляться есть где. У Paris Texas ищем тресковые босоножки на платформе, у Sandro — удобные сандалии, у Aigle — практичные резиновые сапоги, у Dolce & Gabbana — кроссовки. Обувь всем!
Аксессуары
Кольцо Parure Atelier, ул. Петрозаводская, 13, цена по запросу
Сумка Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 218 000 руб.
Клипсы Marni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 35 000 руб.
Сумка Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 120 500 руб.
Кольцо Lili Archive, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 9 500 руб.
Кулон TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 900 руб.
Кепка Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 6 900 руб.
Шляпа Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 30 000 руб.
Ремень Burberry, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 85 900 руб.
Сумка LANCASTER, Московский универмаг, Московский пр., 205 А, 29 500 руб.
Носки Marcoliani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 3 400 руб.
Еще один безопасный способ интеграции оранжевого в гардероб — аксессуары. Экспериментируем с сумками, головными уборами, украшениями (от бижутерии до ювелирных сокровищ) и даже носками.
Мужское
Футболка Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 250 руб.
Куртка House of Leo, ул. Гражданская, 16, по предварительной записи, 30 000 руб.
Шорты Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
Свитер House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 28 000 руб.
Жилет Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 322 500 руб.
Куртка Cesare Attolini, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 221 300 руб.
Лонгслив Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 33 400 руб.
Футболка Parajumpers, Московский универмаг, Московский пр., 220, 9 500 руб.
Рубашка Soeurs, 8store, ул. Казанская, 8-10, 8 000 руб.
Нет, мы не забыли про мужчин. Да, они тоже носят оранжевый. Это доказывают как мировые бренды Jacquemus, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Off-White, так и российские — House of Leo, Soeurs.
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