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Оранжевый — хит сезона! 60 вещей в духоподъемном цвете: от жакетов и свитеров до шляп и украшений

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Оранжевый в этом сезоне облюбовали модные инфлюенсеры и стритстайл-блогеры. Они смело носят обувь, одежду, украшения и аксессуары в этом духоподъемном оттенке. Для тех, кто тоже хочет добавить в свою повседневность яркости, мы собрали несколько десятков вещей актуального оранжевого цвета: от костюма и аксессуаров локальных российских брендов до футболки Jacquemus и платья Stella McCartney.

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архивы пресс-служб

Свитшот PUMA & Ami, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 950 руб.

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Кроп-топ Self-Portrait, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 44 000 руб.

архивы пресс-служб

Топ Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 15 920 руб.

архивы пресс-служб

Свитер Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, по предвариетльной записи, 18 900 руб.

архивы пресс-служб

Водолазка Roma Uvarov Design, купить онлайн, 4 800 руб.

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Жакет Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 23 700 руб.

архивы пресс-служб

Кардиган United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.

архивы пресс-служб

Свитшот Diesel, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 11 999 руб.

архивы пресс-служб

Топ United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.

архивы пресс-служб

Ветровка Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 22 990 руб.

архивы пресс-служб

Жакет Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 63 900 руб.

архивы пресс-служб

Майка Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 5 500 руб.

архивы пресс-служб

Худи Kenzo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 11 549 руб.

архивы пресс-служб

Кардиган Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 3 999 руб.

архивы пресс-служб

Жилет United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.

Свитшоты, свитеры, жакеты, топы, жилеты, худи и кардиган:  в оранжевом цвете есть все. Дизайнеры хорошо поработали с  оттенком — в новых коллекциях брендов он представлен в избытке. Например, в долгожданной и дико модной коллаборации PUMA & Ami, лицом которой стали футболист Ромео Бекхэм и его девушка — блогер Мия Реган.

Тотал лук

архивы пресс-служб

Платье Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 125 000 руб.

архивы пресс-служб

Платье Toteme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 200 руб.

архивы пресс-служб

Платье Helmut Lang, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 47 500 руб.

архивы пресс-служб

Платье GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205 А, 20 700 руб. 

архивы пресс-служб

Жакет Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 35 200 руб.

архивы пресс-служб

Брюки Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 25 500 руб.

архивы пресс-служб

Комбинезон Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 3 849 руб.

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Платье Viktor & Rolf, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 000 руб.

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Платье Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 2 999 руб.

Оранжевый тотал лук — вариант для очень модных. В этом случае подойдут платья, как у Stella McCartney и Helmut Lang, костюмы, как у Walk of Shame, и комбинезоны, как у Concept Club. Умеренно модным советуем обратить внимание вещи с принтами в том самом цвете. Хорошие примеры у Viktor & Rolf и GUESS.

Низ

архивы пресс-служб

Шорты Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 250 руб.

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Юбка Fendi, купить онлайн, 21-23, 36 750 руб.

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Брюки PUMA & Ami, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 17 900 руб.

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Брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.

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Брюки Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 2 999 руб.

архивы пресс-служб

Шорты United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.

архивы пресс-служб

Комплект MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 8 399 руб.

Образ с оранжевыми шортами, брюками или мини-юбкой можно дополнить как верхом в тон, так и нейтральным белым или контрастным зеленым, розовым, фиолетовым. 

Обувь

архивы пресс-служб

Резиновые сапоги Aigle, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 5 625 руб.

архивы пресс-служб

Босоножки Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 87 450 руб.

архивы пресс-служб

Босоножки Paris Texas, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 64 400 руб.

архивы пресс-служб

 Галоши Swims, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 7 200 руб.

архивы пресс-служб

Сандалии Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 39 900 руб.

архивы пресс-служб

Мюли United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.

архивы пресс-служб

Шлепанцы Tamaris, Московский универмаг, Московский пр., 205 А, 5 300 руб. 

архивы пресс-служб

Кроссовки Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 33 600 руб.

Безопасный способ внедрить в свой гардероб актуальный оранжевый — выбрать обувь в этом цвете. Благо, разгуляться есть где. У Paris Texas ищем тресковые босоножки на платформе, у Sandro — удобные сандалии, у Aigle — практичные резиновые сапоги, у Dolce & Gabbana — кроссовки. Обувь всем!

Аксессуары

архивы пресс-служб

Кольцо Parure Atelier, ул. Петрозаводская, 13, цена по запросу

архивы пресс-служб

Сумка Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 218 000 руб.

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Клипсы Marni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 35 000 руб.

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Сумка Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 120 500 руб.

архивы пресс-служб

Кольцо Lili Archive, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 9 500 руб.

архивы пресс-служб

Кулон TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 900 руб.

архивы пресс-служб

Кепка Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 6 900 руб.

архивы пресс-служб

Шляпа Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 30 000 руб.

архивы пресс-служб

Ремень Burberry, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 85 900 руб.

архивы пресс-служб

Сумка LANCASTER, Московский универмаг, Московский пр., 205 А, 29 500 руб. 

архивы пресс-служб

Носки Marcoliani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 3 400 руб.

Еще один безопасный способ интеграции оранжевого в гардероб — аксессуары. Экспериментируем с сумками, головными уборами, украшениями (от бижутерии до ювелирных сокровищ) и даже носками. 

Мужское

архивы пресс-служб

Футболка Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 250 руб.

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Куртка House of Leo, ул. Гражданская, 16, по предварительной записи, 30 000 руб.

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Шорты Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.

архивы пресс-служб

Свитер House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 28 000 руб.

архивы пресс-служб

Жилет Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 322 500 руб.

архивы пресс-служб

Куртка Cesare Attolini, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 221 300 руб.

архивы пресс-служб

Лонгслив Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 33 400 руб.

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Футболка Parajumpers, Московский универмаг, Московский пр., 220, 9 500 руб. 

архивы пресс-служб

Рубашка Soeurs, 8store, ул. Казанская, 8-10, 8 000 руб.

Нет, мы не забыли про мужчин. Да, они тоже носят оранжевый. Это доказывают как мировые бренды Jacquemus, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Off-White, так и российские — House of Leo, Soeurs.

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