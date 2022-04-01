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Посмотрите на совместную коллекцию PUMA и парижского бренда AMI

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

PUMA и парижский бренд AMI показали результат дебютной коллаборации — совместную коллекцию спортивной одежды и обуви. Представили ее футболист Ромео Бекхэм и его девушка — блогер Мия Реган. Коллекция доступна со 2 апреля в ДЛТ (эксклюзивно в Петербурге) и ЦУМе. 

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Коллекция состоит из классических кроссовок PUMA Slipstream Mid, а также футболок, поло, курток, худи, шорт, свитшотов, спортивных брюки и топов, которые сочетаются друг с другом. В вещах соединились минималистичный брендинг, сочетание нейтральных и ярких оттенков, а также премиальные материалы. Фирменный брендинг AMI — AMI de Coeur — объединеен с логотипом PUMA.

 

Хайко Десенс

глобальный креативный директор PUMA

«Я уже давно слежу за творчеством Александра (Маттьюззи — основателя и креативного директора AMI. — Прим. ред.). С первого дня работы в PUMA я думал о том, как классно было бы сделать коллаборацию с AMI. Я в восторге от результата. Это было честное и самобытное сотрудничество. Обе наши команды выступили с множеством идей, и мы смогли создать утонченную и вневременную коллекцию классической спортивной одежды для современного покупателя».

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