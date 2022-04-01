Посмотрите на совместную коллекцию PUMA и парижского бренда AMI

глобальный креативный директор PUMA

«Я уже давно слежу за творчеством Александра (Маттьюззи — основателя и креативного директора AMI. — Прим. ред.). С первого дня работы в PUMA я думал о том, как классно было бы сделать коллаборацию с AMI. Я в восторге от результата. Это было честное и самобытное сотрудничество. Обе наши команды выступили с множеством идей, и мы смогли создать утонченную и вневременную коллекцию классической спортивной одежды для современного покупателя».