30 главных тенденций весенне-летнего сезона: тотальный камбэк нулевых, платформы и ультра-глэм

Коллаборация сезона

Ультра-глэм и экстра-феминность: ботфорты и туфли на 10-сантиметровом каблуке из капсулы Mugler Х Jimmy Choo — стратегически важная инвестиция весны, если в душе вы немного Ким, Дуа и Хейли.