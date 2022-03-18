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30 главных тенденций весенне-летнего сезона: тотальный камбэк нулевых, платформы и ультра-глэм

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Вместе с байерами ДЛТ мы составили объемный и подробный гид по возвращениям, премьерам и хитам нового сезона. На повестке: Барби-пиджак, перья, пайетки, туфли, как у Меган Фокс, симпсоны, олимпийки и Медузы Горгоны.

Match made in heaven

Balmain х Barbi

архивы пресс-служб

Заниженная талия

Versace

архивы пресс-служб

Тенденция

Возвращение 2000-х! Урок истории, как модно в этом сезоне, преподают коллекции Versace и Dolce & Gabbana, а у Balmain списываем, как носить низкую талию.

Как у Меган Фокс

Mugler х Jimmy Choo

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Зебра + деним

Dolce & Gabbana

архивы пресс-служб

К выпускному платью — кепка

Balmain х Barbi

архивы пресс-служб

Сверхновые звезды

Saint Laurent

архивы пресс-служб

Аксессуар

Заколки и ободки Celine и массивные украшения, как у Dolce & Gabbana или Saint Laurent.

Стеганая кофта

No. 21

архивы пресс-служб

Идеальная пара

Mugler х Jimmy Choo

архивы пресс-служб

Коллаборация сезона

Ультра-глэм и экстра-феминность: ботфорты и туфли на 10-сантиметровом каблуке из капсулы Mugler Х Jimmy Choo — стратегически важная инвестиция весны, если в душе вы немного Ким, Дуа и Хейли.

Говорим cut-out, подразумеваем

Saint Laurent

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Кроксы-баленсы: матовые, резиновые, твои!

Balenciaga

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Перья, пайетки

David Koma

архивы пресс-служб

Серьги-обереги

Versace

архивы пресс-служб

Мягкая сила: платье-кольчуга

Versace

архивы пресс-служб

Платье с радикальными вырезами

Balmain

архивы пресс-служб

Принт сезона: гигантская (как краснодарская!) клубника

J.W. Anderson

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Серьги-булавки

Versace

архивы пресс-служб

Грандпа-кардиган

Celine

архивы пресс-служб

Платформы, как у Дуа Липы

Versace

архивы пресс-служб

It-shoes

Туфли на платформе — как у Lanvin и Versace.

Арт-объект

сумка из финальной коллекции Дэниела Ли для Bottega Veneta

архивы пресс-служб

It-bag

Резиновые сумки Bottega Veneta Arco и Point хорошо впишутся в вашу коллекцию между Джеффом Кунсом и художницей Dagnini.

Матовый нейлон и отполированная кожа

Brunello Cucinelli

архивы пресс-служб

Цепь с подвесками: набор походный

Dsquared2

архивы пресс-служб

Легендарный коллаб

Balenciaga x The Simpsons

архивы пресс-служб

Сначала Гомер Симпсон отправился на неделю моды в Париж, одевшись в Balenciaga, а теперь сам красуется на вещах из новой коллекции

Лаванда и прямой крой

Dolce & Gabbana

архивы пресс-служб

Цвет сезона

Bottega Veneta

архивы пресс-служб

Наследие модного дома

бермуды с жаккардовым GG-мотивом из архивов дома Gucci

архивы пресс-служб

Капсульная коллекция 

Raf Simons x Smiley

архивы пресс-служб

Оптимистичная капсульная коллекция к 50-летию Smiley

Браслет

наручники Vetements

архивы пресс-служб

Стилизованный под наручники браслет из латуни, покрытый серебром

Барочные завитки и барельеф головы Медузы Горгоны

Versace

архивы пресс-служб

Камбэк из 1990-х

куртка Balenciaga

архивы пресс-служб

Знаковая олимпийка превратилась в куртку

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