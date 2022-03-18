30 главных тенденций весенне-летнего сезона: тотальный камбэк нулевых, платформы и ультра-глэм

Вместе с байерами ДЛТ мы составили объемный и подробный гид по возвращениям, премьерам и хитам нового сезона. На повестке: Барби-пиджак, перья, пайетки, туфли, как у Меган Фокс, симпсоны, олимпийки и Медузы Горгоны.
Match made in heaven
Balmain х Barbi
Заниженная талия
Versace
Тенденция
Возвращение 2000-х! Урок истории, как модно в этом сезоне, преподают коллекции Versace и Dolce & Gabbana, а у Balmain списываем, как носить низкую талию.
Как у Меган Фокс
Mugler х Jimmy Choo
Зебра + деним
Dolce & Gabbana
К выпускному платью — кепка
Balmain х Barbi
Сверхновые звезды
Saint Laurent
Аксессуар
Заколки и ободки Celine и массивные украшения, как у Dolce & Gabbana или Saint Laurent.
Стеганая кофта
No. 21
Идеальная пара
Mugler х Jimmy Choo
Коллаборация сезона
Ультра-глэм и экстра-феминность: ботфорты и туфли на 10-сантиметровом каблуке из капсулы Mugler Х Jimmy Choo — стратегически важная инвестиция весны, если в душе вы немного Ким, Дуа и Хейли.
Говорим cut-out, подразумеваем
Saint Laurent
Кроксы-баленсы: матовые, резиновые, твои!
Balenciaga
Перья, пайетки
David Koma
Серьги-обереги
Versace
Мягкая сила: платье-кольчуга
Versace
Платье с радикальными вырезами
Balmain
Принт сезона: гигантская (как краснодарская!) клубника
J.W. Anderson
Серьги-булавки
Versace
Грандпа-кардиган
Celine
Платформы, как у Дуа Липы
Versace
It-shoes
Туфли на платформе — как у Lanvin и Versace.
Арт-объект
сумка из финальной коллекции Дэниела Ли для Bottega Veneta
It-bag
Резиновые сумки Bottega Veneta Arco и Point хорошо впишутся в вашу коллекцию между Джеффом Кунсом и художницей Dagnini.
Матовый нейлон и отполированная кожа
Brunello Cucinelli
Цепь с подвесками: набор походный
Dsquared2
Легендарный коллаб
Balenciaga x The Simpsons
Сначала Гомер Симпсон отправился на неделю моды в Париж, одевшись в Balenciaga, а теперь сам красуется на вещах из новой коллекции
Лаванда и прямой крой
Dolce & Gabbana
Цвет сезона
Bottega Veneta
Наследие модного дома
бермуды с жаккардовым GG-мотивом из архивов дома Gucci
Капсульная коллекция
Raf Simons x Smiley
Оптимистичная капсульная коллекция к 50-летию Smiley
Браслет
наручники Vetements
Стилизованный под наручники браслет из латуни, покрытый серебром
Барочные завитки и барельеф головы Медузы Горгоны
Versace
Камбэк из 1990-х
куртка Balenciaga
Знаковая олимпийка превратилась в куртку
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