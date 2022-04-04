Чек-лист: из чего состоит весенне-летний детский гардероб?

Кружевной сарафан, одежда и аксессуары в желтом и сиреневом цветах, вещи, украшенные принтами в виде мороженого и звезд, и джинсовая панама: собрали рекомендации байеров сети салонов «Кенгуру». С такими подсказками собрать весенне-летний гардероб ребенка будет однозначно проще.