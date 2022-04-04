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Вещи

Чек-лист: из чего состоит весенне-летний детский гардероб?

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Кружевной сарафан, одежда и аксессуары в желтом и сиреневом цветах, вещи, украшенные принтами в виде мороженого и звезд, и джинсовая панама: собрали рекомендации байеров сети салонов «Кенгуру». С такими подсказками собрать весенне-летний гардероб ребенка будет однозначно проще.

Цвет сезона

Желтый! Во всех оттенках — от лимонного сорбета до спелой дыни

Marni

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana

архивы пресс-служб

Лапша и лимонный — перфект мэтч!

Мороженое в кармане — сбыча мечт

Stella McCartney

архивы пресс-служб

Коллекционная вещь

кеды Off-White с фирменной пломбой 

архивы пресс-служб

Над их дизайном работал Верджил Абло.

Принт — огонь!

Stella McCartney

архивы пресс-служб

It-bag

No. 21

архивы пресс-служб

Этой весной бренд No. 21 ставит всем сердечки. Наш выбор — лаковое кросс-боди-сердце.

Очки, как у Бритни Спирс

Monnalisa

архивы пресс-служб

Мастхэв сезона

джинсовая панама Chloе

архивы пресс-служб

Тренд сезона — тотал-деним!

Кружевной сарафан оттенка вери пери

Self-Portrait

архивы пресс-служб

Лондонский бренд Self-Portrait дебютирует в «Кенгуру», и это премьера сезона. Платья-мороженки: фисташковое, лимонное и крем-брюле!

It-shoes

кеды Dolce & Gabbana Portofino на платформе и в цветочек

архивы пресс-служб

Звезды и рюши

Stella McCartney

архивы пресс-служб
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