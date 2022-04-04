Чек-лист: из чего состоит весенне-летний детский гардероб?

Кружевной сарафан, одежда и аксессуары в желтом и сиреневом цветах, вещи, украшенные принтами в виде мороженого и звезд, и джинсовая панама: собрали рекомендации байеров сети салонов «Кенгуру». С такими подсказками собрать весенне-летний гардероб ребенка будет однозначно проще.
Цвет сезона
Желтый! Во всех оттенках — от лимонного сорбета до спелой дыни
Marni
Dolce & Gabbana
Лапша и лимонный — перфект мэтч!
Мороженое в кармане — сбыча мечт
Stella McCartney
Коллекционная вещь
кеды Off-White с фирменной пломбой
Принт — огонь!
Stella McCartney
It-bag
No. 21
Этой весной бренд No. 21 ставит всем сердечки. Наш выбор — лаковое кросс-боди-сердце.
Очки, как у Бритни Спирс
Monnalisa
Мастхэв сезона
джинсовая панама Chloе
Тренд сезона — тотал-деним!
Кружевной сарафан оттенка вери пери
Self-Portrait
Лондонский бренд Self-Portrait дебютирует в «Кенгуру», и это премьера сезона. Платья-мороженки: фисташковое, лимонное и крем-брюле!
It-shoes
кеды Dolce & Gabbana Portofino на платформе и в цветочек
Звезды и рюши
Stella McCartney
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