В 41 год умер Верджил Абло. Как основатель Off-White и арт-директор мужской линии Louis Vuitton сделал стритвир люксовым, заставив себя любить и ненавидеть

Вчера в возрасте 41 года скончался основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Верджил Абло. Его работы как для собственного бренда, так и для французского модного дома не единожды становились предметом критики в fashion-комьюнити, его дизайнерский подход нередко называли обычным плагиатом, а при упоминании очередной (к слову, всегда успешной) коллаборации закатывали глаза. При этом за кроссовками Off-White x Nike гонялись коллекционеры, за ковриками Off-White x IKEA выстраивались очереди, а его показы Louis Vuitton обсуждала даже далекая от моды аудитория. Рассказываем, в чем феномен народного художника Верджила Абло.
Коллаборации и коммерческий успех
Сотрудничества как с фэшн-брендами, так и нет, Верджилу Абло удавались всегда. Среди самых успешных — коллаборации с Nike, Jimmy Choo, Moncler, Heron Preston, IKEA. Так кроссовки Off-White x Nike стали предметом вожделения сникерхедов, а флагманская модель коллекции — Air Jordan 1 одной из самых редких и дорогих в мире. Абло подарил по паре таких кроссовок Трэвису Скотту, участникам A$AP MOB и самому Майклу Джордану. Надо ли говорить, что после информации о смерти дизайнера, цены на Air Jordan 1 на ресейл-платформах взлетели?
Не меньший ажиотаж в свое время вызвала и коллаборация Off-White x IKEA. Получить заветный коврик с надписью «Keep Off» («Вход воспрещен») или ковер-чек хотели многие, заодно поглядывая и на мебель из коллекции. Еще один успех — сотрудничество Off-White и Moncler, в рамках которого Абло украсил вещи бренда узнаваемыми принтами Off-White.
Все, к чему прикасался Верджил, становилось коммерчески успешным. Даже после его назначения на пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton велись разговоры не о дизайнерском потенциале, а о поразительном бизнес-чутье Абло. Он знал не только, с кем сотрудничать, как получить прибыль, но и как создать обсуждаемое шоу — показы Louis Vuitton — тому подтверждение.
Критика
Абло был адептом постмодернизма, увлечение которым и вызывало критику со стороны fashion-комьюнити. А дизайнер продолжал настаивать — уличная мода строится на преобразовании ранее созданного, ссылаться на что-то можно и нужно. До Off-White Верджил опробовал такой подход при работе над своим первым брендом — Pyrex Vision, который появился в 2012 году. Абло брал знаковые поло Ralph Lauren и украшал их своим логотипом. За этим последовали обвинения в плагиате, от которых дизайнер отбивался на протяжении всей своей карьеры. В упрек ему ставили и логотип Off-White, и знаковый элемент бренда — диагональную штриховку, и даже коллекции для Louis Vuitton. Все это Верджил якобы позаимствовал.
Стритвир
По словам Абло он стремился делать вещи, которые понравились бы ему самому в возрасте семнадцати лет. И ему это удавалось, хотя маловероятно, что одежду Off-White может себе позволить такой же юный выходец из семьи иммигрантов из Ганны, каким был Верджил.
Тем не менее, в 2013 году дизайнер начал создавать бренд на стыке высокой моды и стритвира, который назвал Off-White, обозначив таким образом пограничную идеологию своего детища. Футболки, худи, спортивные брюки и кроссовки с ироничными надписями в стиле граффити стали основой бренда, а установленные на вещи цены перевели уличную моду в люксовый сегмент. И да, их покупали, покупают и наверняка будут покупать.
Ирония
Важной частью Абло-дизайнера (хотя сам он предпочитал называться художником) была и есть ирония. Тому подтверждение — вещи бренда. Например, кольцо-гайка с надписью «Кольцо в виде шестигранной гайки», шнурки с надписью «Шнурки» и тот же ковер в виде чека. Не все понимали юмор Верджила, но все обсуждали каждую новую коллекцию или отдельную вещь. Даже на свадебном платье Хейли Бибер авторства Абло, красовалась фраза явно с ироничным подтекстом «Пока смерть не разлучит нас».
Музыка
Канье Уэстом и Верджил Абло
Верджил Абло известен не только представителям модной индустрии, но и музыкальной. Так примерно десять лет назад он познакомился с Канье Уэстом, а в 2011 году стал арт-директором рэпера. Сотрудничество Уэста и Абло продолжалось долгие годы. Кроме того, Верджил успешно диджеил с 18 лет и даже играл сет в России — в московском концепт-сторе КМ20 — вместе с дизайнером и музыкантом Хероном Престоном.
Показ последней коллекция Louis Vuitton состоится завтра. Он получил название Virgil was here.
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