В 41 год умер Верджил Абло. Как основатель Off-White и арт-директор мужской линии Louis Vuitton сделал стритвир люксовым, заставив себя любить и ненавидеть

Абло был адептом постмодернизма, увлечение которым и вызывало критику со стороны fashion-комьюнити. А дизайнер продолжал настаивать — уличная мода строится на преобразовании ранее созданного, ссылаться на что-то можно и нужно. До Off-White Верджил опробовал такой подход при работе над своим первым брендом — Pyrex Vision, который появился в 2012 году. Абло брал знаковые поло Ralph Lauren и украшал их своим логотипом. За этим последовали обвинения в плагиате, от которых дизайнер отбивался на протяжении всей своей карьеры. В упрек ему ставили и логотип Off-White, и знаковый элемент бренда — диагональную штриховку, и даже коллекции для Louis Vuitton. Все это Верджил якобы позаимствовал.