Балаклавы в форме сердца, вещи со светодиодами и имитация идеального тела: Loewe показали осенне-зимнюю коллекцию

Коллекция бренда сезона осень-зима 2022/23 состоит из светящихся пиджаков и боди, вещей с принтом в виде мужского тела, дубленок, прозрачных дождевиков, созданных из кожи, футболок с изображением лиц, балаклав в форме сердца. Сердце вообще стало повторяющимся элементом — вырезы такой формы также украсили лонгсливы Loewe. Среди запоминающихся аксессуаров — пряжки с надписями «Hello» и «Smile», меховые сапоги, сумка Puzzle со светодиодами и сумка Flamenco, которая превратилась в обувь.