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Вещи

Балаклавы в форме сердца, вещи со светодиодами и имитация идеального тела: Loewe показали осенне-зимнюю коллекцию

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архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

На парижской Неделе моды свою новую коллекцию представил модный дом Loewe. Креативный директор бренда Джонатан Андерсон показал сюрреалистичную одежду с элементами деконструкции и технологий. Например, дизайнер повторил эксперименты с формой, которые начал в женской коллекции весна-лето 2022, а также добавил к некоторым вещам светодиоды. На это Андерсона вдохновила метавселенная и зависимость общества от цифровой реальности.

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Коллекция бренда сезона осень-зима 2022/23 состоит из светящихся пиджаков и боди, вещей с принтом в виде мужского тела, дубленок, прозрачных дождевиков, созданных из кожи, футболок с изображением лиц, балаклав в форме сердца. Сердце вообще стало повторяющимся элементом — вырезы такой формы также украсили лонгсливы Loewe. Среди запоминающихся аксессуаров — пряжки с надписями «Hello» и «Smile», меховые сапоги, сумка Puzzle со светодиодами и сумка Flamenco, которая превратилась в обувь.

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