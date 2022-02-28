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Креативный директор Bottega Veneta Матье Блази показал свою дебютную коллекцию

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архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

На миланской Неделе моды прошел показ модного дома Bottega Veneta. Свою дебютную коллекцию представил новый креативный директор бренда — Матье Блази. Напомним, что дизайнер занял эту должность после ухода из модного дома Дэниела Ли. При нем Блази работал дизайн-директором Bottega Veneta.

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

В новую коллекцию Bottega Veneta вошли белые майки-алкоголички, плетеные ботфорты и юбки, кожаные плащи, брюки, пиджаки, юбки с бахромой и тотал кожаные образы, меховые туфли на платформе и со скошенным каблуком, а также плетеные сумки с узлами на плечевых ремнях. Цветовая палитра стала спокойнее по сравнению с той, что была при Дэниеле Ли. Из ярких оттенков — фиолетовый, красный и лимонный, но главные цвета — белый, серый, черный, темно-синий.

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