Креативный директор Bottega Veneta Матье Блази показал свою дебютную коллекцию

В новую коллекцию Bottega Veneta вошли белые майки-алкоголички, плетеные ботфорты и юбки, кожаные плащи, брюки, пиджаки, юбки с бахромой и тотал кожаные образы, меховые туфли на платформе и со скошенным каблуком, а также плетеные сумки с узлами на плечевых ремнях. Цветовая палитра стала спокойнее по сравнению с той, что была при Дэниеле Ли. Из ярких оттенков — фиолетовый, красный и лимонный, но главные цвета — белый, серый, черный, темно-синий.