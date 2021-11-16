Новым креативным директором Bottega Veneta стал дизайн-директора бренда — Матье Блази

Напомним, что Дэниел Ли покинул модный дом Bottega Veneta на прошлой неделе, как утверждается, это было обоюдным решением дизайнера и бренда. Его преемник — Матье Блази — до Bottega Veneta работал с Raf Simons, Calvin Klein, Maison Margiela и Celine.