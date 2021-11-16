Новым креативным директором Bottega Veneta стал дизайн-директора бренда — Матье Блази

Стало известно, кто заменит покинувшего Bottega Veneta Дэниела Ли на посту креативного директора модного дома. Это Матье Блази, работавший дизайн-директором бренда с прошлого года. Он покажет свою дебютную коллекцию уже в феврале 2022.
Напомним, что Дэниел Ли покинул модный дом Bottega Veneta на прошлой неделе, как утверждается, это было обоюдным решением дизайнера и бренда. Его преемник — Матье Блази — до Bottega Veneta работал с Raf Simons, Calvin Klein, Maison Margiela и Celine.
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