Спорт — новый (ну почти) секс! Вот 60 вещей, которые подойдут и для тренировок, и для рейва

Тренироваться, как и ходить на рейвы, лучше в том, в чем не только красиво, но и удобно. Поэтому в нашей подборке как обтягивающие кроп-топы Dolce & Gabbana и невозможно сексуальные легинсы от блогера Анастасии Мироновой, так и свободные шорты, просторные спортивные брюки и худи. Правильно выбранная спортивная одежда вполне способна еще и мотивировать.