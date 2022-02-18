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Вещи

Спорт — новый (ну почти) секс! Вот 60 вещей, которые подойдут и для тренировок, и для рейва

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Сезоном весна-лето 2022 правят низкая посадка, мини-юбки, короткие топы и бра. Известная фэшн-поговорка сейчас очень кстати: любишь тренды примерять, люби и пресс качать. Мы собрали вещи и аксессуары, в которых тренировки будут проходить приятнее. Да и не только тренировки — в вещах из нашей подборки можно отправиться и на прогулку, и на рейв.

Одежда

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Бра-топ Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 000 руб.

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Легинсы Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 100 руб.

архивы пресс-служб

Шорты Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 43 300 руб.

архивы пресс-служб

Худи Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 550 руб.

архивы пресс-служб

Топ PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 790 руб.

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Легинсы PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 490 руб.

архивы пресс-служб

Легинсы Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 999 руб.

архивы пресс-служб

Укороченный лонгслив Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 999 руб.

архивы пресс-служб

Топ adidas by Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 7 560 руб.

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Легинсы Wolford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 16 500 руб.

архивы пресс-служб

Кроп-топ MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 5 499 руб.

архивы пресс-служб

Брюки DEHA, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 6 299 руб.

архивы пресс-служб

Топ на молнии IRNBY, Литейный пр., 41, 3 этаж, 5 900 руб.

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Спортивная куртка Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 75 550 руб.

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Топ на завязках NNedre, купить онлайн, 960 руб. 

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Велосипедки NNedre, купить онлайн, 750 руб.

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Брюки Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 16 490 руб.

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Топ Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 3 990 руб.

Тренироваться, как и ходить на рейвы, лучше в том, в чем не только красиво, но и удобно. Поэтому в нашей подборке как обтягивающие кроп-топы Dolce & Gabbana и невозможно сексуальные легинсы от блогера Анастасии Мироновой, так и свободные шорты, просторные спортивные брюки и худи. Правильно выбранная спортивная одежда вполне способна еще и мотивировать.

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Брюки Khrisjoy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 47 000 руб.

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Бомбер Khrisjoy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 65 600 руб.

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Топ и велосипедки IRNBY, Литейный пр., 41, 3 этаж, топ — 3 800 руб., велосипед — 6 000 руб.

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Топ и легинсы IRNBY, Литейный пр., 41, 3 этаж, топ — 4 200 руб., велосипед — 6 200 руб.

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Кроп-топ Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 11 900 руб.

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Велосипедки Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 19 900 руб.

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Шорты ON, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 5 300 руб.

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Топ ON, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 3 950 руб.

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Легинсы Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 999 руб.

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Топ Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 699 руб.

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Лонгслив FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 730 руб.

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Брюки FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 900 руб.

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Футболка Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 999 руб.

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Шорты Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 999 руб.

архивы пресс-служб

Олимпийка GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 5 394 руб.

архивы пресс-служб

Брюки GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 5 994 руб.

Аксессуары

архивы пресс-служб

Рюкзак Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 130 000 руб.

архивы пресс-служб

Бейсболка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.

архивы пресс-служб

Чехол на руку PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 990 руб.

архивы пресс-служб

Бутылка для воды PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 490 руб.

архивы пресс-служб

Кепка для бега Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 399 руб.

архивы пресс-служб

Сумка Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 699 руб.

архивы пресс-служб

Сумка Bacon, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 9 099 руб.

архивы пресс-служб

Носки Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 199 руб.

архивы пресс-служб

Бейсболка Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 26 400 руб.

архивы пресс-служб

Сумка Alexander Wang, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 13 850 руб.

архивы пресс-служб

Рюкзак PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 790 руб.

архивы пресс-служб

Бейсболка Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 8 900 руб.

Бейсболки, спортивные сумки и бутылки для воды уже давно стали полноценными аксессуарами, а не просто функциональными вещами. Предлагаем использовать их по полной.

Обувь

архивы пресс-служб

Кроссовки Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 750 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки ON, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 10 300 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 900 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 990 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 999 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки Hogl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 19 990 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 6 490 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 950 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 15 999 руб.

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Кроссовки Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 35 400 руб.

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Сникеры Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 11 990 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.

Если вы провели в кроссовках час на беговой дорожке и благополучно оттренировались, то все отлично. Значит, что проверку на прочность для вечеринки или прогулки эта пара точно прошла.

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