Спорт — новый (ну почти) секс! Вот 60 вещей, которые подойдут и для тренировок, и для рейва

Сезоном весна-лето 2022 правят низкая посадка, мини-юбки, короткие топы и бра. Известная фэшн-поговорка сейчас очень кстати: любишь тренды примерять, люби и пресс качать. Мы собрали вещи и аксессуары, в которых тренировки будут проходить приятнее. Да и не только тренировки — в вещах из нашей подборки можно отправиться и на прогулку, и на рейв.
Одежда
Бра-топ Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 000 руб.
Легинсы Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 100 руб.
Шорты Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 43 300 руб.
Худи Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 550 руб.
Топ PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 790 руб.
Легинсы PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 490 руб.
Легинсы Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 999 руб.
Укороченный лонгслив Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 999 руб.
Топ adidas by Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 7 560 руб.
Легинсы Wolford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 16 500 руб.
Кроп-топ MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 5 499 руб.
Брюки DEHA, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 6 299 руб.
Топ на молнии IRNBY, Литейный пр., 41, 3 этаж, 5 900 руб.
Спортивная куртка Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 75 550 руб.
Топ на завязках NNedre, купить онлайн, 960 руб.
Велосипедки NNedre, купить онлайн, 750 руб.
Брюки Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 16 490 руб.
Топ Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 3 990 руб.
Тренироваться, как и ходить на рейвы, лучше в том, в чем не только красиво, но и удобно. Поэтому в нашей подборке как обтягивающие кроп-топы Dolce & Gabbana и невозможно сексуальные легинсы от блогера Анастасии Мироновой, так и свободные шорты, просторные спортивные брюки и худи. Правильно выбранная спортивная одежда вполне способна еще и мотивировать.
Брюки Khrisjoy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 47 000 руб.
Бомбер Khrisjoy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 65 600 руб.
Топ и велосипедки IRNBY, Литейный пр., 41, 3 этаж, топ — 3 800 руб., велосипед — 6 000 руб.
Топ и легинсы IRNBY, Литейный пр., 41, 3 этаж, топ — 4 200 руб., велосипед — 6 200 руб.
Кроп-топ Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 11 900 руб.
Велосипедки Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 19 900 руб.
Шорты ON, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 5 300 руб.
Топ ON, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 3 950 руб.
Легинсы Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 999 руб.
Топ Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 699 руб.
Лонгслив FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 730 руб.
Брюки FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 900 руб.
Футболка Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 999 руб.
Шорты Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 999 руб.
Олимпийка GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 5 394 руб.
Брюки GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 5 994 руб.
Аксессуары
Рюкзак Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 130 000 руб.
Бейсболка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.
Чехол на руку PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 990 руб.
Бутылка для воды PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 490 руб.
Кепка для бега Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 399 руб.
Сумка Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 699 руб.
Сумка Bacon, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 9 099 руб.
Носки Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 199 руб.
Бейсболка Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 26 400 руб.
Сумка Alexander Wang, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 13 850 руб.
Рюкзак PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 790 руб.
Бейсболка Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 8 900 руб.
Бейсболки, спортивные сумки и бутылки для воды уже давно стали полноценными аксессуарами, а не просто функциональными вещами. Предлагаем использовать их по полной.
Обувь
Кроссовки Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 750 руб.
Кроссовки ON, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 10 300 руб.
Кроссовки Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 900 руб.
Кроссовки PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 990 руб.
Кроссовки Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 999 руб.
Кроссовки Hogl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 19 990 руб.
Кроссовки PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 6 490 руб.
Кроссовки FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 950 руб.
Кроссовки MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 15 999 руб.
Кроссовки Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 35 400 руб.
Сникеры Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 11 990 руб.
Кроссовки Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.
Если вы провели в кроссовках час на беговой дорожке и благополучно оттренировались, то все отлично. Значит, что проверку на прочность для вечеринки или прогулки эта пара точно прошла.
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