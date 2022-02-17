Louis Vuitton поднимают цены на изделия из кожи, аксессуары и парфюмерию

Модный дом Louis Vuitton заявил о повышении цен. Подорожание затронет изделия из кожи, аксессуары и парфюмерию. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на китайских блогеров, стоимость двух культовых моделей сумок Louis Vuitton Capucines и Neverfull возрастет на 20%.
Среди причин роста цен — инфляция и увеличение расходов на производство и транспорт. Об этом в январе сообщил Бернар Арно — президент и председатель французской компании LVMH, в которую входит модный дом Louis Vuitton.
Напомним, что в 2022 году стоимость одежды и обуви в России увеличится на 15-25%. В первую очередь, рост цен отразится как раз на люксовых брендах.
Текст: Арика Сердюк
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