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Louis Vuitton поднимают цены на изделия из кожи, аксессуары и парфюмерию

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Модный дом Louis Vuitton заявил о повышении цен. Подорожание затронет изделия из кожи, аксессуары и парфюмерию. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на китайских блогеров, стоимость двух культовых моделей сумок Louis Vuitton Capucines и Neverfull возрастет на 20%.

Peter Kramer/Getty Images

Среди причин роста цен — инфляция и увеличение расходов на производство и транспорт. Об этом в январе сообщил Бернар Арно — президент и председатель французской компании LVMH, в которую входит модный дом Louis Vuitton.

Напомним, что в 2022 году стоимость одежды и обуви в России увеличится на 15-25%. В первую очередь, рост цен отразится как раз на люксовых брендах.

Текст: Арика Сердюк

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