Louis Vuitton поднимают цены на изделия из кожи, аксессуары и парфюмерию

Среди причин роста цен — инфляция и увеличение расходов на производство и транспорт. Об этом в январе сообщил Бернар Арно — президент и председатель французской компании LVMH, в которую входит модный дом Louis Vuitton.

Напомним, что в 2022 году стоимость одежды и обуви в России увеличится на 15-25%. В первую очередь, рост цен отразится как раз на люксовых брендах.