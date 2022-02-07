Стоимость одежды и обуви в России увеличится на 15-25%

В России одежда и обувь станут дороже на 15-25% — об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комментарий генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс. Неутешительная для потребителей тенденция затронет как люкс и мидл-сегмент, так и масс-маркет.
В первую очередь, рост цент отразится на люксовых брендах — их стоимость увеличится на 30%, мидл-сегмент ожидает подорожание на 15-25%, а масс-маркет — на 10-15%. Причина стандартная — дорогое сырье и перевозки. Напомним, что ранее бренд Uniqlo сообщил об изменении цен на свою продукцию.
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