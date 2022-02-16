Петербургская марка URBANTIGER выпустила весенне-летнюю коллекцию из экологичных и переработанных тканей

Вещи из весенне-летней коллекции марки созданы из экологичного модала, натурального льна, органического хлопка, вискозы Eco Vero (ее получают из устойчивых источников древесины по эко-стандартам), неокрашенного денима, ткани, полученной из переработки малоценных агрокультур, современного утеплителя на основе растительного полимера, а также переработанных полиэстера, нейлона и океанического пластика. Переработанный океанический пластик (а именно 27 бутылок), например, стал основой для длинного тренча. Впервые URBANTIGER представили его в прошлом году, новая версия отличается измененным дизайном.