Петербургская марка URBANTIGER выпустила весенне-летнюю коллекцию из экологичных и переработанных тканей

Новая коллекция URBANTIGER на 90% состоит из натуральных, экологичных и переработанных тканей и материалов. Вдохновлена она направлением в дизайне LO-TEK, суть которого в использовании новых технологий для жизни современного человека в симбиозе с природой.
Вещи из весенне-летней коллекции марки созданы из экологичного модала, натурального льна, органического хлопка, вискозы Eco Vero (ее получают из устойчивых источников древесины по эко-стандартам), неокрашенного денима, ткани, полученной из переработки малоценных агрокультур, современного утеплителя на основе растительного полимера, а также переработанных полиэстера, нейлона и океанического пластика. Переработанный океанический пластик (а именно 27 бутылок), например, стал основой для длинного тренча. Впервые URBANTIGER представили его в прошлом году, новая версия отличается измененным дизайном.
К новшествам свежей коллекции можно отнести и технологии, использованные при работе над вещами. Среди них — Pigment Dye — технология, при которой окрашивается уже готовое изделие, причем щадящими (пигментными) красителями. Такой способ получения цвета экономит воду и меньше вредит окружающей среде. Болле безопасно для природы и окрашивание по замкнутому циклу, которое дизайнеры URBANTIGER использовали при работе над приданием цвета дениму.
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