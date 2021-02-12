URBANTIGER сделали капсулу верхней одежды из переработанного океанического пластика

Марка URBANTIGER в новом сезоне делает упор на поддержание экологичного производства. Именно поэтому свежая капсула верхней одежды на 100% выполнена из переработанного океанического пластика. В основе вещей — текстильное волокно, которое создано из измельченных в пластиковую крошку бутылок, собранных в океане. Технология не только помогает бороться с пластиком в окружающей среде, но и сокращает потребление энергии на 30% по сравнению с производством из первичных полиэфирных волокон.