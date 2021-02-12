URBANTIGER сделали капсулу верхней одежды из переработанного океанического пластика

Марка URBANTIGER в новом сезоне делает упор на поддержание экологичного производства. Именно поэтому свежая капсула верхней одежды на 100% выполнена из переработанного океанического пластика. В основе вещей — текстильное волокно, которое создано из измельченных в пластиковую крошку бутылок, собранных в океане. Технология не только помогает бороться с пластиком в окружающей среде, но и сокращает потребление энергии на 30% по сравнению с производством из первичных полиэфирных волокон.
Капсула марки весна-лето 2021 состоит из мужских и женских моделей. Среди женских — классический тренч и свободная укороченная куртка в черном и песочном вариантах. На создание тренча ушло 28 пластиковых бутылок, на создание куртки — 17. Среди мужских вещей — черный анорак, созданный из 21 бутылки.
Экологичная капсула URBANTIGER появится в продаже 15 февраля во всех магазинах, а также на сайте марки.
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