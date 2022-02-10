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На Sotheby’s продали 200 пар кроссовок авторства Верджила Абло за 25 миллионов долларов

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На онлайн-аукционе Sotheby’s, который проходил с 26 января по 8 февраля, продали 200 пар кроссовок из коллаборации Nike Air Force 1 X Louis Vuitton. Над ними работал основатель Off-White и арт-директор мужской линии Louis Vuitton Верджил Абло. Кроссовки авторства дизайнера проданы за более чем 25 миллионов долларов, а цена самого дорого лота — 353 тысячи долларов.

Напомним, что Верджил Абло ушел из жизни в конце ноября 2021 года. Коллаборация Nike Air Force 1 X Louis Vuitton стала одним из последних проектов дизайнера. Все вырученные на аукционе деньги передадут в фонд Post-Modern, основанный Абло. Фонд поддерживает темнокожих афроамериканских и африканских студентов творческих профессий.

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