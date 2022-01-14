Uniqlo собираются повысить цены на продукцию из-за выросших затрат на материалы и логистику

«Пришло время пересмотреть и повысить цены на некоторые товары, поскольку мы столкнулись с ростом затрат на материалы, логистику и ослаблением японской иены», — рассказал финансовый директор компания Fast Retailing Co. Такеши Оказаки.

Отмечается, что повышение цен будут «сильно ограничивать».

Напомним, шведская торговая сеть IKEA в 2022 году повысит цены на свою продукцию по всему миру в среднем на 9%. Это следует из пресс-релиза Ingka Group, владеющей международной сетью.