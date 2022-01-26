И Dolce & Gabbana тоже: еще один модный дом перестает работать с натуральным мехом

Dolce & Gabbana заявили об отказе от использования натурального меха и ангоры вслед за Moncler, которые сообщили о своем решении вчера. Как и Moncler, модный дом Dolce & Gabbana перестанет работать с материалом животного происхождения при создании одежды и аксессуаров.
Напомним, что организация по защите прав животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) вела многолетнюю кампанию, направленную на то, чтобы Dolce & Gabbana убрали натуральный мех из своих коллекций.
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