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Moncler решили отказаться от использования натурального меха

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Moncler доказывают свое стремление к устойчивому развитию и отказываются от натурального меха. Бренд официально объявил о поэтапном отказе от использования этого материала. Последней коллекцией Moncler с натуральным мехом станет осенняя коллекция 2023 года.

Pascal Le Segretain/Getty Images

Напомним, что многие модные дома и бренды уже отказались от использования натурального меха в своих коллекция. Они заменяют его более этичными материалами-аналогами не животного происхождения. Такой политики придерживаются Balenciaga, Alexander McQueen, Prada, Burberry, Gucci, Chanel, Versace, Saint Laurent и Brioni.

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