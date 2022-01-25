Moncler решили отказаться от использования натурального меха

Напомним, что многие модные дома и бренды уже отказались от использования натурального меха в своих коллекция. Они заменяют его более этичными материалами-аналогами не животного происхождения. Такой политики придерживаются Balenciaga, Alexander McQueen, Prada, Burberry, Gucci, Chanel, Versace, Saint Laurent и Brioni.