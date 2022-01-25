Moncler решили отказаться от использования натурального меха

Moncler доказывают свое стремление к устойчивому развитию и отказываются от натурального меха. Бренд официально объявил о поэтапном отказе от использования этого материала. Последней коллекцией Moncler с натуральным мехом станет осенняя коллекция 2023 года.
Напомним, что многие модные дома и бренды уже отказались от использования натурального меха в своих коллекция. Они заменяют его более этичными материалами-аналогами не животного происхождения. Такой политики придерживаются Balenciaga, Alexander McQueen, Prada, Burberry, Gucci, Chanel, Versace, Saint Laurent и Brioni.
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