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Вещи

Цветы, кольчуги и клоги из коллаборации с Birkenstock на показе Dior Men

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архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Сегодня (в день рождения Кристиана Диора) в Париже прошел показ мужской коллекции Dior сезона осень-зима 2022-2023. Креативный директор модного дома Ким Джонс посвятил шоу фэшн-иконе и модному журналисту Андре Леону Телли, который ушел из жизни в эту среду, 19 января. Кроме того, на показе был впервые представлен результат коллаборации Dior с брендом Birkenstock — клоги и мюли, украшенные вышивками.

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

В новую мужскую коллекцию модного дома также вошли кольчуги, брюки, асимметричные пиджаки, пальто, косухи, свитеры и головные уборы, созданные шляпником Стивеном Джонсом, который вышел на поклон вместе с Кимом Джонсом в финале показа. Большинство вещей украсили вышивки с изображением цветов, созвучные с теми, что на обуви, а также леопардовый принт и стразы. Среди неожиданных для Dior стилистических приемов — видимые резинки от белья, в которое креативный директор бренда предлагает заправлять рубашки.

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