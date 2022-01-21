Цветы, кольчуги и клоги из коллаборации с Birkenstock на показе Dior Men

В новую мужскую коллекцию модного дома также вошли кольчуги, брюки, асимметричные пиджаки, пальто, косухи, свитеры и головные уборы, созданные шляпником Стивеном Джонсом, который вышел на поклон вместе с Кимом Джонсом в финале показа. Большинство вещей украсили вышивки с изображением цветов, созвучные с теми, что на обуви, а также леопардовый принт и стразы. Среди неожиданных для Dior стилистических приемов — видимые резинки от белья, в которое креативный директор бренда предлагает заправлять рубашки.