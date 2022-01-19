Умер Андре Леон Телли — фэшн-икона, стилист Мишель Обамы, креативный директор американского Vogue и судья шоу «Топ-модель по-американски»

Андре Леон Телли — знаковая личность в мире моды. Он был креативным директором американского Vogue, консультировал по вопросам стиля Мишель Обаму, отметился в качестве судьи в шоу «Топ-модель по-американски» с Тайрой Бэнкс (14-17 сезоны), а с 2013 по 2014 год занимал должность главного редактора журнала Numéro Russia. Начинал свою карьеру Телли с работы в журнале Энди Уорхола, ассистировал Диане Вриланд — редактору Vogue и Harper’s Bazaar, куратору Института костюма — в Метрополитен-музее, а также трудился в журналах Women’s Wear Daily, W и газете The New York Times. Еще при жизни Андре Леон Телли удостоился звания фэшн-иконы.