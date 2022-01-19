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Умер Андре Леон Телли — фэшн-икона, стилист Мишель Обамы, креативный директор американского Vogue и судья шоу «Топ-модель по-американски»

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В возрасте 73-х лет скончался легендарный Андре Леон Телли. Американский модный журналист умер в госпитале в Уайт Плейнс в штате Нью-Йорк. Причины смерти не сообщаются.

Michael Loccisano/Getty Images
Francois Durand/Getty Images
Andrew H. Walker/Getty Images
Bryan Bedder/Getty Images
Katy Winn/Getty Images for IMG
Rob Kim/Getty Images for The Blue Jacket Fashion Show
Larry Busacca/Getty Images

Андре Леон Телли на Met Gala в 2011 году

Jemal Countess/Getty Images

Андре Леон Телли и топ-модель Тайра Бёнкс

Thos Robinson/Getty Images

Анна Винтур и Андре Леон Телли 

Amy Sussman/Getty Images for IMG

Андре Леон Телли — знаковая личность в мире моды. Он был креативным директором американского Vogue, консультировал по вопросам стиля Мишель Обаму, отметился в качестве судьи в шоу «Топ-модель по-американски» с Тайрой Бэнкс (14-17 сезоны), а с 2013 по 2014 год занимал должность главного редактора журнала Numéro Russia. Начинал свою карьеру Телли с работы в журнале Энди Уорхола, ассистировал Диане Вриланд — редактору Vogue и Harper’s Bazaar, куратору Института костюма — в Метрополитен-музее, а также трудился в журналах Women’s Wear Daily, W и газете The New York Times. Еще при жизни Андре Леон Телли удостоился звания фэшн-иконы.

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