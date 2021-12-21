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Вещи, связанные бабушками-участницами проекта RUSSIAN GRANNIES, появились в магазинах «Самосвет»

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Теперь в магазинах косметической марки «Самосвет» можно купить варежки ручной работы и так поддержать бабушек-мастериц из Петербурга — участниц проекта RUSSIAN GRANNIES. Проект помогает пенсионерам по всей стране (149 мастеров и мастериц из 41 региона) рукодельничать, показывать и продавать свои изделия.

В «Самосвете» представлены варежки от двух мастериц: Татьяны Николаевны из поселка Кузнечное в Ленинградской области и Киры Павловны из Петербурга. Купить рукавицы можно как в офлайн, так и в онлайн-магазине «Самосвет», 90% от продажи марка отдаст мастерицам.

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