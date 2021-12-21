Вещи, связанные бабушками-участницами проекта RUSSIAN GRANNIES, появились в магазинах «Самосвет»

В «Самосвете» представлены варежки от двух мастериц: Татьяны Николаевны из поселка Кузнечное в Ленинградской области и Киры Павловны из Петербурга. Купить рукавицы можно как в офлайн, так и в онлайн-магазине «Самосвет», 90% от продажи марка отдаст мастерицам.