Институт цвета Pantone объявил главный оттенок 2022 года — Very Peri

Институт цвета Pantone традиционно назвал главный оттенок следующего года. Цветом 2022 назван 17-3938 Very Peri — проще говоря, сиреневый. На этот раз Pantone выбирали не из каталога имеющейся палитры, а создали оттенок специально, используя цифровые технологии.
По словам представителей института, Very Peri отражает время, в которое мы живем, с его преобразованиями, изменениями стандартов и представлений о жизни. Цвет должен стимулировать изобретательность и любознательность, оживлять творческих дух каждого. При создании оттенка специалисты Pantone опирались на новую реальность, переход в метавселенную и цифровое пространство.
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