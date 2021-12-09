Институт цвета Pantone объявил главный оттенок 2022 года — Very Peri

По словам представителей института, Very Peri отражает время, в которое мы живем, с его преобразованиями, изменениями стандартов и представлений о жизни. Цвет должен стимулировать изобретательность и любознательность, оживлять творческих дух каждого. При создании оттенка ​​специалисты Pantone опирались на новую реальность, переход в метавселенную и цифровое пространство.