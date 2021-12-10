Нейлоновые брюки, свитеры и переноски для книг: Dior показали новую мужскую коллекцию

Мужская Pre-Fall коллекция модного дома состоит из дубленок, свитеров, нейлоновых брюк, трикотажных комплектов, шорт, лонгсливов с надписью Dior, пиджаков и рубашек, в том числе, блестящих. Лидирующим принтом в коллекции стала клетка, аксессуаром — галстуки, а обувью — ботинки для хайкинга (мы как раз собрали такие в классной подборке). Многие образы дополняли переноски для книг и шерстяные носки, в которые Ким Джонс предлагает заправлять брюки.