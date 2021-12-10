Нейлоновые брюки, свитеры и переноски для книг: Dior показали новую мужскую коллекцию

В центре Olympia в Лондоне прошел показ коллекции Dior Men Pre-Fall. Вдохновением для креативного директора мужской линии Кима Джонса стали 50-ые, поколение битников и американский писатель Джек Керуак, а точнее, его роман «В дороге». Именно поэтому подиум выглядел, как страницы книги, а в залах Olympia была выставлена библиотека дизайнера.
Мужская Pre-Fall коллекция модного дома состоит из дубленок, свитеров, нейлоновых брюк, трикотажных комплектов, шорт, лонгсливов с надписью Dior, пиджаков и рубашек, в том числе, блестящих. Лидирующим принтом в коллекции стала клетка, аксессуаром — галстуки, а обувью — ботинки для хайкинга (мы как раз собрали такие в классной подборке). Многие образы дополняли переноски для книг и шерстяные носки, в которые Ким Джонс предлагает заправлять брюки.
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