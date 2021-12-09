33 пары зимней обуви: от дико модных дутиков и трекинговых ботинок до традиционных моделей

В этом сезоне держать ноги в тепле можно разными способами: от классических до ультрамодных. Собрали совершенно разные, но одинаково прекрасные модели на любой бюджет: традиционные угги (да, они официально вернулись!), челси, зимние кроссовки, дутые ботинки и обувь в аутдор эстетике, в которой можно и в поход, и на вечеринку.
Трекинговые ботинки
Prada, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 130 000 руб.
Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 118 000 руб.
Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 950 руб.
Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 74 000 руб.
Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 800 руб.
Brunello Cucinelli, ул. Большая Конюшенная, 13а, Невский пр. 113/14, 116 300 руб.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 16 990 руб.
Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 999 руб.
Fratelli Rossetti, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 37 900 руб.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 17 990 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 999 руб.
Chloé, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 77 500 руб.
Demix, купить онлайн, 6 499 руб.
В ботинки для трекинга этой зимой переобулись все: от Gucci и Prada до Reserved. Возражения не принимаются — во-первых, аутдор эстетика не теряет актуальности, во-вторых, это просто удобно! Такая обувь точно подойдет для того, чтобы переместиться с корабля на бал, точнее из похода на вернисаж.
Дутики
Louis Vuitton, купить онлайн, 97 000 руб.
Stuart Weitzman, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 63 900 руб.
Khrisjoy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 54 200 руб.
F_WD, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 300 руб.
Brunello Cucinelli, ул. Большая Конюшенная, 13а, Невский пр. 113/14, 89 100 руб.
Geox, Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 15 990 руб.
KAPPA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 500 руб.
JogDog, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 15 500 руб.
Детские ботинки JogDog, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 16 999 руб.
PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 990 руб.
Еще одну строчку в топе дико модной зимней обуви занимают те самые дутые ботинки, с которыми мы вроде бы попрощались в двухтысячных. Объемные, лакированные или замшевые, удобные и теплые снова с нами. Не противимся, согреваемся!
Зимняя классика
MISLISTUDIO, Лиговский пр., 266д, заказать онлайн, 15 300 руб.
UGG, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 16 800 руб.
Stuart Weitzman, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 84 900 руб.
Giorgio Armani, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 77 100 руб.
Maria Esse, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 500 руб.
Demix, купить онлайн, 5 499 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 999 руб.
UGG, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 16 800 руб.
PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 990 руб.
Stuart Weitzman, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 63 900 руб.
Rieker, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 6 600 руб.
Давайте не забывать и про более традиционные варианты: челси, угги, которые как и дутики официально вернулись, комфортные зимние кроссовки для забегов по снежному Петербургу и высокие сапоги, которые придутся кстати, когда снег вдруг растает.
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