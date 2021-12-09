33 пары зимней обуви: от дико модных дутиков и трекинговых ботинок до традиционных моделей

В этом сезоне держать ноги в тепле можно разными способами: от классических до ультрамодных. Собрали совершенно разные, но одинаково прекрасные модели на любой бюджет: традиционные угги (да, они официально вернулись!), челси, зимние кроссовки, дутые ботинки и обувь в аутдор эстетике, в которой можно и в поход, и на вечеринку.