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33 пары зимней обуви: от дико модных дутиков и трекинговых ботинок до традиционных моделей

В этом сезоне держать ноги в тепле можно разными способами: от классических до ультрамодных. Собрали совершенно разные, но одинаково прекрасные модели на любой бюджет: традиционные угги (да, они официально вернулись!), челси, зимние кроссовки, дутые ботинки и обувь в аутдор эстетике, в которой можно и в поход, и на вечеринку.

Трекинговые ботинки

архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 130 000 руб.

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Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 118 000 руб.

архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 950 руб.

архивы пресс-служб

Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 74 000 руб.

архивы пресс-служб

Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 800 руб.

архивы пресс-служб

Brunello Cucinelli, ул. Большая Конюшенная, 13а, Невский пр. 113/14, 116 300 руб.

архивы пресс-служб

Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 16 990 руб.

архивы пресс-служб

Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 999 руб.

архивы пресс-служб

Fratelli Rossetti, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 37 900 руб.

архивы пресс-служб

Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 17 990 руб.

архивы пресс-служб

Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 999 руб.

архивы пресс-служб

Chloé, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 77 500 руб.

архивы пресс-служб

Demix, купить онлайн, 6 499 руб. 

В ботинки для трекинга этой зимой переобулись все: от Gucci и Prada до Reserved. Возражения не принимаются — во-первых, аутдор эстетика не теряет актуальности, во-вторых, это просто удобно! Такая обувь точно подойдет для того, чтобы переместиться с корабля на бал, точнее из похода на вернисаж.

Дутики

архивы пресс-служб

Louis Vuitton, купить онлайн, 97 000 руб.

архивы пресс-служб

Stuart Weitzman, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 63 900 руб.

архивы пресс-служб

Khrisjoy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 54 200 руб.

архивы пресс-служб

F_WD, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 300 руб.

архивы пресс-служб

Brunello Cucinelli, ул. Большая Конюшенная, 13а, Невский пр. 113/14, 89 100 руб.

архивы пресс-служб

Geox, Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 15 990 руб.

архивы пресс-служб

KAPPA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 500 руб.

архивы пресс-служб

JogDog, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 15 500 руб.

архивы пресс-служб

Детские ботинки JogDog, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 16 999 руб.

архивы пресс-служб

PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 990 руб.

Еще одну строчку в топе дико модной зимней обуви занимают те самые дутые ботинки, с которыми мы вроде бы попрощались в двухтысячных. Объемные, лакированные или замшевые, удобные и теплые снова с нами. Не противимся, согреваемся!

Зимняя классика

Светлана Карпова/MISLISTUDIO

MISLISTUDIO, Лиговский пр., 266д, заказать онлайн, 15 300 руб.

UGG, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 16 800 руб.

архивы пресс-служб

Stuart Weitzman, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 84 900 руб.

архивы пресс-служб

Giorgio Armani, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 77 100 руб.

архивы пресс-служб

Maria Esse, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 500 руб.

архивы пресс-служб

Demix, купить онлайн, 5 499 руб. 

архивы пресс-служб

Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 999 руб.

UGG, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 16 800 руб.

архивы пресс-служб

PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 990 руб.

архивы пресс-служб

Stuart Weitzman, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 63 900 руб.

архивы пресс-служб

Rieker, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 6 600 руб.

Давайте не забывать и про более традиционные варианты: челси, угги, которые как и дутики официально вернулись, комфортные зимние кроссовки для забегов по снежному Петербургу и высокие сапоги, которые придутся кстати, когда снег вдруг растает. 

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