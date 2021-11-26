Да, «Черная пятница»! 25 ну очень щедрых предложений от универмагов, брендов, локальных марок и интернет-магазинов

Аукцион щедрости в Московском универмаге продлится не один день — это будет настоящий Black Weekend, который стартует сегодня и продлится до воскресенья, 28 ноября. Причем не только офлайн, но и в интернет-магазине. Советуем обратить внимание на вещи и обувь брендов Högl, BOSS, Liu Jo, Coccinelle. Классические прямые брюки с высокой посадкой BOSS обычно стоят 26 000 рублей, а в Black Weekend — 20 800.

Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220