Да, «Черная пятница»! 25 ну очень щедрых предложений от универмагов, брендов, локальных марок и интернет-магазинов

Этична ли «Черная пятница»? Этична, если вы давно запланировали покупку и ждали удачного момента заполучить понравившееся. Чем не разумное потребление! Тот самый момент настал сегодня — магазины, универмаги, локальные марки предлагают хорошие скидки. Рассказываем, куда отправиться за покупками, насколько выгодны предложения и как долго продлятся акции.
Tommy Hilfiger
30% на все
Что покупать? Пальто, куртки, свитеры и кардиганы. Например, женское шерстяное пальто можно получить за 44 093 вместо 62 990 рублей, а мужской канонический свитер Tommy Hilfiger за 11 893 вместо 16 990.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
Концепт-стор Very
25% на все
В мультибрендовом концепт-сторе Very «Черная пятница» распространяется на все, в частности на бренды MSGM, MM6, C.P. Company, Bacon. Так ботинки MSGM, которые вне акции стоят 50 000 рублей, сегодня обойдутся в 37 500, а пуховик Bacon — в 72 900 вместо 97 200 рублей.
Very, ул. Ленина, 19
Au Pont Rouge
25% на все европейские бренды
«Черная пятница» и в Au Pont Rouge — в акции участвуют европейские бренды, представленные в универмаге. Есть шанс купить джинсовую куртку Alexander Wang на весну за 43 425 рублей вместо 57 900 и поддержать тренд на логоманию, который вернулся к нам из нулевых.
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Московский универмаг
20% на все
Аукцион щедрости в Московском универмаге продлится не один день — это будет настоящий Black Weekend, который стартует сегодня и продлится до воскресенья, 28 ноября. Причем не только офлайн, но и в интернет-магазине. Советуем обратить внимание на вещи и обувь брендов Högl, BOSS, Liu Jo, Coccinelle. Классические прямые брюки с высокой посадкой BOSS обычно стоят 26 000 рублей, а в Black Weekend — 20 800.
Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220
RoDaSoleil
До 60% на все
Готовим купальники зимой, тем более купальники, через которые можно загорать. Слитный вариант без рукавов с инфантильным принтом, который без «Черной пятницы» стоит 14 900, сейчас можно купить за 9 900 рублей.
RoDaSoleil, ул. Моховая, 27-29
MAC
30% почти на все
У косметических брендов тоже «Черная пятница», причем затяжная. Например, скидки в MAC будут действовать до 28 ноября. Минус 30% на все, кроме Mini Mac, Viva Glam и новогодней коллекции, как офлайн, так и онлайн.
MAC, «Галерея», Лиговский пр., 30а
TOUS
До 40%
Серьги, кольца, браслеты и подвески со скидкой до 40% можно найти в TOUS. Акция у ювелирного бренда тоже долгоиграющая — действует до конца выходных и во всех бутиках, а бонусом — комплименты и подарки.
TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а
St.Friday Socks
До 70% на все
Петербургский бренд снизил цену на наборы носков. С учетом скидки пара обойдется примерно в 100 рублей. В наборах есть как модели из новых коллекций, например, новогодней или посвященной золотому фонду Союзмультфильма, так и популярные дизайны прошлых лет. Кроме того, в акции участвуют пледы, сумки, рюкзаки, перчатки и другие аксессуары. За всем этим — на сайт бренда.
Reebok
25% на все
Спортивный бренд за максимально осознанную «Черную пятницу» — до 28 ноября в Reebok можно не только купить кроссовки, футболки, леггинсы, худи, куртки, костюмы, шапки, перчатки со скидкой, но и сдать ненужные вещи. Бренд вместе с фондом «Второй дыхание» установил специальные контейнеры в своих магазинах. Все собранное отправится на переработку или нуждающимся, в зависимости от состояния. Каждый, кто сдаст одежду, получит купон на дополнительную скидку 10%.
Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а
ДЛТ
До 30%
В ДЛТ своя Black Friday — сегодня в старейшем универмаге Петербурга действует скидка -20% на вторую вещь и -30% на третью. Предложение актуально как офлайн, так и в онлайн-магазине ДЛТ. Лучшее время для покупки одежды, обуви и аксессуаров из новых коллекций Givenchy, Prada, Bottega Veneta и других мировых модных домов.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
«Сила ветра»
Выгодный момент настал и для покупки обмундирования настоящего яхтсмена. На сайте «Силы ветра» скидки на непромокаемые дождевики (они пригодятся вообще любому петербуржцу), шапки, теплые баффы, поясные сумки и козырьки.
Outlet Village Пулково
До 80% на все
Black Friday в аутлете действует три дня — до воскресенья. В это время скидки достигнут 80% от первоначальной цены, а также будут актуальны специальные предложения. Среди брендов, принимающих участие в акции, Brunello Cucinelli, Jimmy Choo, Philipp Plein, Bogner, Ermanno Scervino, Etro, Pinko, Coach, Polo Ralph Lauren, Boss, Sandro, Maje, Marella, Michael Kors, Furla, Tommy Hilfiger, Adidas, Nike, Guess, Liu Jo, Puma, Lindt.
Outlet Village Пулково, Пулковское шоссе, 60
Geox
30% почти на все
Одна из самых долгих «Черных пятниц» в Geox — у итальянского бренда акция продлится до 29 ноября. Распространяется скидка в 30% на все коллекции, кроме линии аксессуаров. Для наглядности: ботильоны в стиле колор блокинг за 10 490 вместо 14 990 рублей.
Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Demix
До 40% на все
У бренда, который специализируется на вещах для спорта, акция продлится и вовсе до 30 ноября. В оффлайн-магазинах и онлайн действуют скидки от 20% до 40% по промокоду BlackFriday2021. Что покупать? Технологичную одежду и обувь для тренировок в зале и на улице, а также всевозможные аксессуары и спортивный инвентарь.
Poison Drop
До 70%
Размер скидки в магазине Poison Drop зависит от выбранного украшения. Невероятно, но факт: сегодня на сайте и офлайн реально найти чокер за 3 000 вместо привычных 10 000.
Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
ONLY ME
До 70% на все
«Черную пятницу» петербургская марка переименовала в «Зеленую» — а как иначе, ведь ONLY ME создают экошубы. Особый нейминг никак не повлиял на выгоду предложения — скидки до 70% на все модели, а также аксессуары и головные уборы. Пользоваться удачей можно до 30 ноября.
ONLY ME, наб. канала Грибоедова, 42, лит. А
P.Y.E
До 40%
В «Черной пятнице» участвуют более четырехсот моделей бренда. В скидочной каталоге как оправы, так и солнцезащитные очки от петербуржцев P.Y.E. Мы уже выбрали парочку, советуем и вам.
P.Y.E, ул. Рубинштейна, 10, ул. Казанская, 20, «Новая Голландия»
Manicure Vampire
Кастом-проект устроил онлайн-распродажу, которая продлится до понедельника. Чтобы урвать классный жилет с головой медведя или свитер, которого больше ни у кого нет и не будет — в директ к ребятам.
Svoya
20% на новый дроп
В конце октября петербуржцы Svoya выпустили дроп, посвященный страхам и фобиям. Black Friday распространяется как раз на вещи из него. Чтобы купить платье-кишки или кровавую комбинацию со скидкой, нужно ввести на сайте марки промокод BLACKPARTY.
22.77.jewelry
20% на все
Сегодня Black Friday стартовала и у локальной марки 22.77.jewelry. Брутальные минималистичные украшения из металла и изящные из серебра можно купить со скидкой в 20% до воскресенья (включительно).
NNedre
До 50%
NNedre проводят Honest Sale — распродажу, в которой участвуют старые коллекции марки. Цель такой акции — освободить место для новых коллекций, которые будут меньше и на которые не будут распространяться скидки. NNedre за максимально ответственный подход.
NNedre, Басков переулок, 29
My812
До 50%
Щедрое предложение и у My812. Марка не часто предлагает такие внушительные скидки, поэтому нужно пользоваться моментом. Акция распространяется как на знаковые для My812 платья-комбинации, так и на свадебную коллекцию.
My 812, Каменноостровский пр., 54
OSOME2SOME
15% на пальто
До 28 ноября в OSOME2SOME актуальны скидки на бестселлеры петербургской марки — пальто. Выбор большой: от классической прямой модели до пальто-халата и варианта с объемными рукавами.
OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10
Equivalent Parfum
У бренда нишевой парфюмерии, который разрабатывает ароматы для Tom Ford, Dior, Calvin Klein, Marc Jacobs и Nina Ricci, рекомендуем принюхаться к новинкам. Среди них пряно древесный F034, F002 с цитрусом и цветочно-зеленый F005.
Roma Uvarov Design
До 70%
Дизайнер Рома Уваров тоже устроил свою Black Friday с запредельными скидками — до 70%. Самое приятно, что в акции участвую даже вещи из свежей осенней-зимней коллекции бренда. Например, свободный тренч из рельефной вискозы с отделкой винтажным кружевом обойдется в 15 400 рублей вместо 22 000. Надо брать!
Privet
Локальная марка сумок предлагает скидки на несколько моделей. Так как большую часть аксессуаров Privet создают по предзаказу, устраивать масштабную «Черную пятницу» они не могут. Сейчас в наличии есть две сумки-тоут и пушистая кросс-боди — они и участвуют в камерной акции.
Сайт Privet
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