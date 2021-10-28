Отсылки к хоррору «Хэллоуин», пиджаки-боди и маски: марка Svoya посвятила новый дроп страху и тревожности

Петербургская марка Svoya выпустила новый дроп, в который вошли шелковые блузы и платья, водолазки из сетки с инкрустацией кристаллами, бархатные брюки и блузы, унисекс пиджаки, пиджак-боди и маски. Коллекция посвящена тревожности и страху во всех его проявлениях: от страха перед плохими новостями до страха пропустить вечеринку.