65 реально теплых пуховиков для всех: от бюджетных до люксовых

Если хочешь быть здоровым, утепляйся! Следуя этому девизу «Собака.ru» собрала больше шестидесяти вариантов пуховиков, в которых пережить зиму будет значительно проще. В нашу подборку попали как люкс, так и варианты от локальных дизайнеров, как агендерные модели, так и подчеркнуто феминные и маскулинные. Смотрите (и выбирайте) сами!
Длинные
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 258 000 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 240 000 руб.
Tanaka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 950 руб.
Prada, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 360 000 руб.
Lempelius, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 500 руб.
Tommy Hilfiger, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 37 990 руб.
Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 195 000 руб.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23, 44 900 руб.
Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 173 100 руб.
Calvin Klein Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 30 093 руб.
Bulmer, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 27 500 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 18 999 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 7 999 руб.
Levi’s, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», Космонавтов, 14
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 7 999 руб.
Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 720 руб.
Самый популярный вариант на российскую зиму — длинный пуховик. Мы, конечно, надеемся, что петербуржцам в этом году повезет с погодой, но даже в отсутствии мороза кутаться в пуховик-одеяло — особая ASMR-методика.
Укороченные
Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 228 000 руб.
Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 800 руб.
Lorena Antoniazzi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 96 900 руб.
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 165 000 руб.
Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 152 000 руб.
Kenzo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 000 руб.
Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 69 900 руб.
Bacon, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 79 900 руб.
Levi’s, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», Космонавтов, 14
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 14 999 руб.
Короткие пуховики помогут не только согреться, но и классно стилизовать образ. Учимся работать с яркими цветными моделями у fashion-блогеров.
Нестандартные материалы
Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 195 000 руб.
Yves Salomon, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 97 300 руб.
Givenchy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 318 300 руб.
Khrisjoy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 205 200 руб.
SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 79 900 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 263 000 руб.
Calvin Klein Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Пуховики из бархата, кожи, с добавление меха, плисовые или твидовые — рабочий вариант для тех, кому наскучили традиционные модели. Дополняем их плюшевыми и меховыми сумками.
От локальных дизайнеров
House of Leo, ул. Гражданская, 16, 60 000 руб.
404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 57 900 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 17 990 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 18 900 руб.
FLÜG, SUBBOTA, ул.Караванная 14, 42 900 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 29 800 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 13 990 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 29 400 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 24 000 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 26 800 руб.
Red September, купить онлайн, 36 000 руб.
KRAKATAU, Загородный пр. 9, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 21 990 руб.
Latrika, ул. Пестеля 13-15, 18 500 руб.
KRAKATAU, Загородный пр. 9, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 27 990 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 19 990 руб.
Мы, как истинные патриоты, советуем обратить особое внимание на пуховики локальных марок. Тут вам и классный дизайн, и экологичность — например, модели из переработанного океанического пластика, и инновационные технологии, которые гарантируют непродуваемость.
Мужские
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 149 000 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 240 000 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 282 000 руб.
Stone Island, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 104 500 руб.
Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 236 600 руб.
Yves Salomon, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 93 500 руб.
Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 157 900 руб.
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 222 000 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 143 000 руб.
Emporio Armani, Большой пр. П. С., 34-36, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 34 700 руб.
Levi’s, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», Космонавтов, 14
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 236 000 руб.
Uniqlo, купить онлайн, 19 999 руб.
Martine Rose, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 184 900 руб.
Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 27 990 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 6 999 руб.
BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 67 000 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 12 999 руб.
Среди моделей с маркировкой «мужские» есть варианты, которые подойдут абсолютно всем. Да и вообще напоминаем, что эта верхняя одежда гендерной принадлежности не имеет.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.