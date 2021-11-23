65 реально теплых пуховиков для всех: от бюджетных до люксовых

Если хочешь быть здоровым, утепляйся! Следуя этому девизу «Собака.ru» собрала больше шестидесяти вариантов пуховиков, в которых пережить зиму будет значительно проще. В нашу подборку попали как люкс, так и варианты от локальных дизайнеров, как агендерные модели, так и подчеркнуто феминные и маскулинные. Смотрите (и выбирайте) сами!