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65 реально теплых пуховиков для всех: от бюджетных до люксовых

Если хочешь быть здоровым, утепляйся! Следуя этому девизу «Собака.ru» собрала больше шестидесяти вариантов пуховиков, в которых пережить зиму будет значительно проще. В нашу подборку попали как люкс, так и варианты от локальных дизайнеров, как агендерные модели, так и подчеркнуто феминные и маскулинные. Смотрите (и выбирайте) сами!

Длинные

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Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 258 000 руб.

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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 240 000 руб.

архивы пресс-служб

Tanaka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 950 руб.

архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 360 000 руб.

архивы пресс-служб

Lempelius, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 500 руб.

архивы пресс-служб

Tommy Hilfiger, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 37 990 руб.

архивы пресс-служб

Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 195 000 руб.

архивы пресс-служб

Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23, 44 900 руб.

архивы пресс-служб

Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 173 100 руб.

архивы пресс-служб

Calvin Klein Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а

архивы пресс-служб

Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 30 093 руб.

архивы пресс-служб

Bulmer, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 27 500 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 18 999 руб.

архивы пресс-служб

Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 7 999 руб.

архивы пресс-служб

Levi’s, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», Космонавтов, 14

архивы пресс-служб

Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 7 999 руб.

архивы пресс-служб

Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 720 руб.

Самый популярный вариант на российскую зиму — длинный пуховик. Мы, конечно, надеемся, что петербуржцам в этом году повезет с погодой, но даже в отсутствии мороза кутаться в пуховик-одеяло — особая ASMR-методика. 

Укороченные

архивы пресс-служб

Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 228 000 руб.

архивы пресс-служб

Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 800 руб.

архивы пресс-служб

Lorena Antoniazzi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 96 900 руб.

архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 165 000 руб.

архивы пресс-служб

Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 152 000 руб.

архивы пресс-служб

Kenzo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 000 руб.

архивы пресс-служб

Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 69 900 руб.

архивы пресс-служб

Bacon, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 79 900 руб.

архивы пресс-служб

Levi’s, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», Космонавтов, 14

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 14 999 руб.

Короткие пуховики помогут не только согреться, но и классно стилизовать образ. Учимся работать с яркими цветными моделями у fashion-блогеров.

Нестандартные материалы

архивы пресс-служб

Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 195 000 руб.

архивы пресс-служб

Yves Salomon, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 97 300 руб.

архивы пресс-служб

Givenchy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 318 300 руб.

архивы пресс-служб

Khrisjoy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 205 200 руб.

архивы пресс-служб

SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 79 900 руб.

архивы пресс-служб

Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 263 000 руб.

архивы пресс-служб

Calvin Klein Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а

Пуховики из бархата, кожи, с добавление меха, плисовые или твидовые — рабочий вариант для тех, кому наскучили традиционные модели. Дополняем их плюшевыми и меховыми сумками.

От локальных дизайнеров

архивы пресс-служб

House of Leo, ул. Гражданская, 16, 60 000 руб.

архивы пресс-служб

404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 57 900 руб.

архивы пресс-служб

SHU, Литейный пр., 61, 17 990 руб.

архивы пресс-служб

UShatava, наб. реки Мойки, 59, 18 900 руб.

архивы пресс-служб

FLÜG, SUBBOTA, ул.Караванная 14, 42 900 руб.

архивы пресс-служб

Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 29 800 руб.

архивы пресс-служб

SHU, Литейный пр., 61, 13 990 руб.

архивы пресс-служб

Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 29 400 руб.

архивы пресс-служб

UShatava, наб. реки Мойки, 59, 24 000 руб.

архивы пресс-служб

Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 26 800 руб.

архивы пресс-служб

Red September, купить онлайн, 36 000 руб.

архивы пресс-служб

KRAKATAU, Загородный пр. 9, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 21 990 руб.

архивы пресс-служб

Latrika, ул. Пестеля 13-15, 18 500 руб.

архивы пресс-служб

KRAKATAU, Загородный пр. 9, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 27 990 руб.

архивы пресс-служб

Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 19 990 руб.

Мы, как истинные патриоты, советуем обратить особое внимание на пуховики локальных марок. Тут вам и классный дизайн, и экологичность — например, модели из переработанного океанического пластика, и инновационные технологии, которые гарантируют непродуваемость.

Мужские

архивы пресс-служб

Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 149 000 руб.

архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 240 000 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 282 000 руб.

архивы пресс-служб

Stone Island, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 104 500 руб.

архивы пресс-служб

Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 236 600 руб.

архивы пресс-служб

Yves Salomon, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 93 500 руб.

архивы пресс-служб

Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 157 900 руб.

архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 222 000 руб.

архивы пресс-служб

Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 143 000 руб.

архивы пресс-служб

Emporio Armani, Большой пр. П. С., 34-36, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 34 700 руб.

архивы пресс-служб

Levi’s, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», Космонавтов, 14

архивы пресс-служб

Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 236 000 руб.

архивы пресс-служб

Uniqlo, купить онлайн, 19 999 руб.

архивы пресс-служб

Martine Rose, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 184 900 руб.

архивы пресс-служб

Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 27 990 руб.

архивы пресс-служб

Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 6 999 руб.

архивы пресс-служб

BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 67 000 руб.

архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 12 999 руб.

Среди моделей с маркировкой «мужские» есть варианты, которые подойдут абсолютно всем. Да и вообще напоминаем, что эта верхняя одежда гендерной принадлежности не имеет.

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