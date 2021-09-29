Теплый фронт: 15 меховых сумок, который можно использовать и как муфту

Сумки из искусственного меха или мех на сумках в качестве декора — одна из главных тенденций сезона. Такие есть в осенне-зимних коллекциях Jacquemus, Bottega Veneta, Prada. Аксессуар не только модный, но еще и практичный: во-первых, не имеет гендера и подходит всем, во-вторых, вполне способен согреть петербургской осенью и даже зимой.
Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 65 700 руб.
Chanel, Невский пр., 152, 502 700 руб.
Prada, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 75 000 руб.
Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 81 800 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 61 600 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 163 000 руб.
Marni, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 98 200 руб.
Burberry, «Пиф-Паф Supershop», Владимирский пр, 1/47, культурное пространство NoMER, 30 000 руб.
Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 29 900 руб.
Jil Sander, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 69 550 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 414 600 руб.
Polo Ralpf Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 650 руб.
M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 10 000 руб.
Brunello Cucinelli, ул. Большая Конюшенная, 13а, Невский пр. 113/14, 244 300 руб.
Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 100 руб.
Brunello Cucinelli, ул. Большая Конюшенная, 13а, Невский пр. 113/14, цена по запросу
Фото: архивы пресс-служб
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