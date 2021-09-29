Теплый фронт: 15 меховых сумок, который можно использовать и как муфту

Сумки из искусственного меха или мех на сумках в качестве декора — одна из главных тенденций сезона. Такие есть в осенне-зимних коллекциях Jacquemus, Bottega Veneta, Prada. Аксессуар не только модный, но еще и практичный: во-первых, не имеет гендера и подходит всем, во-вторых, вполне способен согреть петербургской осенью и даже зимой.