Reebok выпустили вторую коллаборацию с российской маркой Monochrome

Первая совместная коллекция Reebok и Monochrome вышла в прошлом году, она состояла из оверсайз пуховиков. Вторая коллаборация спортивного бренда и российской марки получилась масштабнее. В нее вошли оверсайз костюмы, футболки и кроссовки. Вся одежда создана с использованием переработанных материалов.
Кроссовки Reebok х Monochrome из премиальной кожи розового цвета вдохновлены культовым силуэтом 80-х годов — Reebok Club C. Это агендерная модель, язычок, стелька и задняя часть которой украшены логотипами обоих брендов. Кроме кроссовок в коллекции есть футболки, брюк и худи. Вещи на 100% выполнены из органического хлопка. Костюмы представлены в двух цветовых вариантах: сером и розовом, а футболки в неоновых оттенках: белом, черном, желтом, розовом и сером.
Текст: Александра Чижова
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