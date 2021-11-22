Reebok выпустили вторую коллаборацию с российской маркой Monochrome

Кроссовки Reebok х Monochrome из премиальной кожи розового цвета вдохновлены культовым силуэтом 80-х годов — Reebok Club C. Это агендерная модель, язычок, стелька и задняя часть которой украшены логотипами обоих брендов. Кроме кроссовок в коллекции есть футболки, брюк и худи. Вещи на 100% выполнены из органического хлопка. Костюмы представлены в двух цветовых вариантах: сером и розовом, а футболки в неоновых оттенках: белом, черном, желтом, розовом и сером.