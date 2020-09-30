В капсулу вошли оверсайз пуховики, вдохновленные образами хиппи 70-х и звезд хип-хопа 80-х. За функциональность одежды отвечали дизайнеры Reebok — куртки с натуральным пухом RDS созданы с использованием переработанных материалов, имеют влагооталкивающую гидрофильную обработку, защищающую от осадков.
Reebok впервые сделали коллаборацию с российским брендом — маркой Monochrome
Кроме того, куртки Reebok x Monochrome имеют объемный ворот-капюшон, который при полном застегивании закрывает лицо от снега и ветра, удлиненный задний кант, рукава летучая мышь. Представлены они в трех цветах: черном, ярко-красном и фиолетовом с эффектом хамелеона.
Лукбук коллекции снят в каньоне Псахо в Сочи. Капсула появится не только в России, но и на международном рынке. В Петербурге куртки Reebok x Monochrome станут доступны для покупки 6 октября в магазине Reebok в ТРЦ «Галерея».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.