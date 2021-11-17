Капор и чепец — самые модные головные уборы сезона! Не слышали о таких? Вот 20 вариантов: от люкса до локальных марок

В тренды осенне-зимнего сезона стремительно ворвались капоры и чепцы, которые отняли звание самых модных головных уборов у балаклав и косынок. При этом объединили в себе все плюсы предшественников — удобные, защищают от холода, подходят к любой верхней одежде. Носить капоры и чепцы учимся у Miu Miu или вдохновляемся своими детскими фотографиями — тогда мы надевали эти головные уборы в качестве защитного слоя под колючие зимние шапки. Всем ностальгия и немного инфантилизма!
Капоры
Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 950 руб.
The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 34 300 руб.
Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 4 000 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 3 700 руб.
Lisa Yang, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 13 500 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 2 500 руб.
FRAAS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 22, 3 400 руб.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.
Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 3 500 руб.
Loro Piana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 265 000 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 6 000 руб.
Il Gufo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 9 950 руб.
Tegin, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 18 000 руб.
Knitlubov, купить онлайн, цена по запросу
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 3 690 руб.
Впервые капоры появились в XIX веке и носили их тогда (внезапно!) только служанки. Но хозяйки быстро поняли, что симбиоз шляпы и чепца — вещь удобная, и тоже надели этот головной убор. С тех пор капор пережил трансформацию — ушли широкие жесткие поля, а ленты, удерживающие аксессуар на голове, превратились в цельную горловину.
Чепцы
M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 10 000 руб.
A.T.T., ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 6 500 руб.
J.W.Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 27 300 руб.
Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 3 500 руб.
Sasha Gapanovich, Front, купить онлайн, 5 000 руб.
Чепцы или чепчики до конца XIX века считались исключительно домашним и исключительно женским или детским головным убором. Их современный вариант не имеет гендерной или возрастной принадлежности, а вот в остальном почти не отличается от своего прародителя. По сути это вязаный чехол, закрывающий голову и уши, с завязками.
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