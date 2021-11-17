Капор и чепец — самые модные головные уборы сезона! Не слышали о таких? Вот 20 вариантов: от люкса до локальных марок

В тренды осенне-зимнего сезона стремительно ворвались капоры и чепцы, которые отняли звание самых модных головных уборов у балаклав и косынок. При этом объединили в себе все плюсы предшественников — удобные, защищают от холода, подходят к любой верхней одежде. Носить капоры и чепцы учимся у Miu Miu или вдохновляемся своими детскими фотографиями — тогда мы надевали эти головные уборы в качестве защитного слоя под колючие зимние шапки. Всем ностальгия и немного инфантилизма!