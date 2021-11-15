Костюмы старообрядцев и каракалпаков: проект Front выпустил новую коллаборацию с Этнографическим музеем

Для этого несколько дизайнеров создали мини-коллекции (из трех вещей) на заданную тему. Чтобы разобраться в визуальных кодах народного костюма, они работали вместе с хранителями и экспертами в фондах этнографического музея. Так марка Sasha Gapanovich представила интерпретацию саамского костюма и природы Севера, ORNAMENTЫ — народных орнаментов и костюма старообрдядцев, «СО-БЫТИЕ» — костюма каракалпаков, «МИША» — тюркского и узбекского костюмов. В мини-коллекции вошли платья, рубашки, косынки, чепцы, сарафаны и жакеты.