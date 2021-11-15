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Костюмы старообрядцев и каракалпаков: проект Front выпустил новую коллаборацию с Этнографическим музеем

Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front

Онлайн-магазин Front, поддерживающий российских дизайнеров, и этнографический музей выпустили вторую коллаборацию. Цель проекта «Народный Front» не изменилась — он призван привлечь внимание к коллекции музея, народному костюму и показать его актуальность.

Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front

Для этого несколько дизайнеров создали мини-коллекции (из трех вещей) на заданную тему. Чтобы разобраться в визуальных кодах народного костюма, они работали вместе с хранителями и экспертами в фондах этнографического музея. Так марка Sasha Gapanovich представила интерпретацию саамского костюма и природы Севера, ORNAMENTЫ — народных орнаментов и костюма старообрдядцев, «СО-БЫТИЕ» — костюма каракалпаков, «МИША» — тюркского и узбекского костюмов. В мини-коллекции вошли платья, рубашки, косынки, чепцы, сарафаны и жакеты.

Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front
Илья Вартанян/Front

Все вещи проекта доступны на сайте Front

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