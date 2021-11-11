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House of Leo выпустили дроп с утепленными куртками (они выдерживают -25!), и мохеровым свитером

Бренд Леонида Алексеева презентовал дроп сезона осень-зима 2021/2022. В него команда House of Leo включила теплые куртки, которые способны выдержать и согреть в -25, а также вещи из шелка и аксессуары для холодного времени года. Вещи из дропа должны помочь нам продержаться до весны.

В новый дроп вошли куртка с гусиным пухом, меланжевый мохеровый свитер, манишка с капюшоном и осенняя куртка quilted jacket из плащевой ткани на утеплителе. Последняя есть в двух оттенках: хвойном зеленом и охра. Кроме вещей, призванных согреть, House of Leo включили в коллекцию длинный шелковистый халат и шелковую сорочку. Все новинки уже можно купить.

Фото: пресс-служба House of Leo

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