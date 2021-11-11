House of Leo выпустили дроп с утепленными куртками (они выдерживают -25!), и мохеровым свитером

В новый дроп вошли куртка с гусиным пухом, меланжевый мохеровый свитер, манишка с капюшоном и осенняя куртка quilted jacket из плащевой ткани на утеплителе. Последняя есть в двух оттенках: хвойном зеленом и охра. Кроме вещей, призванных согреть, House of Leo включили в коллекцию длинный шелковистый халат и шелковую сорочку. Все новинки уже можно купить.