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Посмотрите на результат коллаборации Jil Sander с брендом спортивной экипировки Arc’teryx

Jil Sander представили итог совместной работы с аутдор-брендом Arc’teryx. Над коллекцией, в которую вошли вошли куртки и комбинезоны из водонепроницаемой ткани 3L Gore-Tex Pro, креативные директоры Jil Sander Люси и Люк Мейер трудились с декабря 2020 года, когда и стало известно о предстоящей коллаборации.

Бренд Arc’teryx создает снаряжение и экипировку для экстремальных условий. Его в 1989 году основал скалолаз Дэйв Лэйн, который был недоволен качеством одежды для походов в горы. С тех пор марка не изменяет себе — выпускает аутдор-одежду (о том, как аутдор-эстетика захватила мир моды мы уже рассказывали). Коллаборация получила узнаваемые элементы обоих брендов — от Jil Sander вещам досталась эстетика минимализма, от Arc’teryx — аутдор-направленность.

Фото: пресс-служба Jil Sander

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