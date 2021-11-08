Посмотрите на результат коллаборации Jil Sander с брендом спортивной экипировки Arc’teryx

Бренд Arc’teryx создает снаряжение и экипировку для экстремальных условий. Его в 1989 году основал скалолаз Дэйв Лэйн, который был недоволен качеством одежды для походов в горы. С тех пор марка не изменяет себе — выпускает аутдор-одежду (о том, как аутдор-эстетика захватила мир моды мы уже рассказывали). Коллаборация получила узнаваемые элементы обоих брендов — от Jil Sander вещам досталась эстетика минимализма, от Arc’teryx — аутдор-направленность.