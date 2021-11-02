11 премьер сезона, которые идеально подойдут для того, чтобы и утеплиться, и нарядиться

«Мода была чертовски дорогим хобби до того, как мне исполнилось 34 года», — так говорит британка Мартин Роуз. Ее карьера в моде состоит из сплошных «не»: не училась в престижном дизайнерском колледже, не стала известна в одночасье, не стремилась делать мейнстрим. Нигилизм и увлеченность эстетикой субкультур сработали — в 2015-м Демна Гвасалия пригласил Роуз в Balenciaga. Сейчас ее собственный бренд Martine Rose продается в лучших концепт-сторах мира, а в тотал-луке от Роуз позирует на обложках фэшн-икона Гарри Стайлз. Роуз увлечена деконструкцией, 1990-ми и концепцией одежды не для всех. А в итоге носить ее коллекции хотят все. Мода!

Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, купить онлайн