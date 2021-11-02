11 премьер сезона, которые идеально подойдут для того, чтобы и утеплиться, и нарядиться

Ноябрь уже дает о себе знать, поэтому главная фэшн-цель на ближайшее время — как следует утеплиться. Но если закутываться в пуховик-одеяло пока не хочется, да еще и обострилось желание украшать и баловать себя в локдаун, советуем приглядеться к вещам и коллекциям из нашей подборки. Наряжаемся, утепляемся и машем!
Cумка Dolce & Gabbana
Первая сумка Sicily от Dolce & Gabbana была выпущена в 2009 году и с каждым переизданием только подтверждала звание культовой. За двенадцать лет она выходила в классической коже, версии из питона и холста с принтом, примеряла сицилийское кружево, вышивку и вязку ручной работы. Неизменными остаются лишь форма и ключевая деталь — ручка, которая крепится к двум металлическим цилиндрам. В этом сезоне сумка стала стеганой, и мы выбираем модель духоподъемного лимонного цвета.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23, купить онлайн
Коллекция Claudie Pierlot
В Claudie Pierlot задумались о создании ответственного производства в 2018 году — до того, как это стало мейнстримом и обязательным сторителлингом. Выбранному курсу бренд остается верен — новая коллекция создана из экоматериалов и биоразлагаемых тканей. Эффект от футболок и толстовок из органического хлопка усиливает лукбук в природных зеленых оттенках, который снял испанский творческий дуэт Andoni & Arantxa.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, купить онлайн
Коллекция Martine Rose
«Мода была чертовски дорогим хобби до того, как мне исполнилось 34 года», — так говорит британка Мартин Роуз. Ее карьера в моде состоит из сплошных «не»: не училась в престижном дизайнерском колледже, не стала известна в одночасье, не стремилась делать мейнстрим. Нигилизм и увлеченность эстетикой субкультур сработали — в 2015-м Демна Гвасалия пригласил Роуз в Balenciaga. Сейчас ее собственный бренд Martine Rose продается в лучших концепт-сторах мира, а в тотал-луке от Роуз позирует на обложках фэшн-икона Гарри Стайлз. Роуз увлечена деконструкцией, 1990-ми и концепцией одежды не для всех. А в итоге носить ее коллекции хотят все. Мода!
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, купить онлайн
Кардиган Gerard Darel
В шерстяном кардигане Gerard Darel цвета опавшей листвы мы отправимся в Комарово — сидеть у камина и писать мемуары. Для усиления творческого настроения добавьте брюки из бархата и шелковкую рубашку.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23, купить онлайн
Тотал-лук Saint Laurent
Креативный директор Saint Laurent Энтони Вакарелло — настоящий король рок-н-ролльных луков: никто не делает мини, декольте и ювелирные обвесы круче него. Носить — с ботфортами! Или как муза бренда — актриса Зои Кравиц — с колготками с рисунком и хищными остроносыми туфлями.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23, купить онлайн
Коллекция Brunello Cucinelli
Осенняя коллекция Brunello Cucinelli — это признание в любви к многослойности и стилю athleisure. Главный цвет? Молочно-серая гамма. Главный материал? Конечно же, мягчайший кашемир!
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23, купить онлайн
Рубашка Trustme Studio
Принт для хлопковой рубашки петербургского бренда Trustme Studio выполнен по мотивам картины Big Splash мультидисциплинарной художницы и модели Маши Руденко. Арт + фэшн в чистом виде!
Образ Sandro
Игра с пропорциями — наше любимое развлечение. И Sandro придумали для этого идеальный конструктор: объемный верх — стеганую куртку с мягким рукавом реглан — носим с мини-юбкой или шортами. Да, а ботинки должны быть обязательно на плоской подошве! Мы за челси.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, купить онлайн
Куртка Boggi Milano
Рубашки и поло Boggi Milano уже давно полюбились нам за супертехнологии: дышащие и антибактериальные свойства, способность быстро сохнуть и защищать от ультрафиолетовых лучей. Но дизайнеры марки не перестают удивлять: новая куртка Block сшита из водоотталкивающей эластичной нейлоновой ткани с флисовой вставкой, которая защищает от ветра и гарантирует отличную терморегуляцию.
Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн
Ботинки-кроссовки Geox
Лучший гибрид осени — белоснежные ботинки-кроссовки Geox: от ботинок у них утолщенная подошва, устойчивая к низким температурам и скольжению, а от кроссовок — верх из серебряного нейлона, который отталкивает влагу. Кстати, обувь на платформе — один из важных камбэков сезона!
Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн
Сумка Maje
В каких только дизайнах и размерах не выходила за пять лет с момента своего создания сумка Maje под названием «М». Она побывала и миниатюрной кросс-боди, и вместительным клатчем, и малышкой-брелком. Неизменной остается отделка бахромой (и это супертенденция сезона!), которая стала главным визуальным кодом именинницы.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, купить онлайн
Фото: архивы пресс-служб
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