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Петербургский кастом-бренд Manicure Vampire сделал коллаборацию с befree

Творческое объединение Manicure Vampire выпустило совместную коллекцию с брендом befree. Создатели петербургского проекта Ксения Черемнова и Дима Вишнеев сами вручную кастомили вещи из коллаборации. Каждая пронумерована и представлена в количестве от двух (и больше не будет) до пятнадцати экземпляров.

Коллекция посвящена столкновению внутреннего ребенка со взрослой реальностью. За инфантильность отвечают кастом-техники, использованные при работе над коллаборацией — нашивки, принты, покрытие краской. Среди вещей — худи, свитшоты, джинсовки, футболки и рубашка из денима.

Фото: Антон Игоревич/пресс-служба befree

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