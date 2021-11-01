Петербургский кастом-бренд Manicure Vampire сделал коллаборацию с befree

Творческое объединение Manicure Vampire выпустило совместную коллекцию с брендом befree. Создатели петербургского проекта Ксения Черемнова и Дима Вишнеев сами вручную кастомили вещи из коллаборации. Каждая пронумерована и представлена в количестве от двух (и больше не будет) до пятнадцати экземпляров.