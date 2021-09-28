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Мини, 60-ые и яркие цвета: Dior показали новую коллекцию на Неделе моды в Париже

В Париже стартовала Неделя моды, которая продлится до 5 октября. Сегодня свою коллекцию на ней показал модный дом Dior. Над сет-дизайном шоу вместе с креативным директором бренда Марией Грацией Кьюри работала итальянская художница Анна Папаратти.

В коллекции весна-лето 2022 Мария Грация Кьюри обратилась к стилю 60-ых с его платьями-трапециями и мини-юбками. Дополнили их укороченные жакеты, тренчи в цвет, балетки с квадратным носом и украшения в инфантильной эстетике. Также в коллекции много образов из денима — джинсы, юбки, куртки, и из кожи. Преобладают яркие и чистые цвета — оранжевый, зеленый, желтый, но не обошлось и без черно-белых сочетаний. Кроме того, в новой коллекции Dior использовали колорблокинг.

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Фото: архив пресс-службы

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