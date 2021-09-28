Мини, 60-ые и яркие цвета: Dior показали новую коллекцию на Неделе моды в Париже

В коллекции весна-лето 2022 Мария Грация Кьюри обратилась к стилю 60-ых с его платьями-трапециями и мини-юбками. Дополнили их укороченные жакеты, тренчи в цвет, балетки с квадратным носом и украшения в инфантильной эстетике. Также в коллекции много образов из денима — джинсы, юбки, куртки, и из кожи. Преобладают яркие и чистые цвета — оранжевый, зеленый, желтый, но не обошлось и без черно-белых сочетаний. Кроме того, в новой коллекции Dior использовали колорблокинг.