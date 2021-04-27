«Ну, ма-а-ам!»: 25 украшений в инфантильной эстетике, которые унесут вас в детство

Год назад случился мощный камбэк фенечек и изделий из бисера, в этом году — псевдо-детские кольца и серьги продолжают находиться в топе украшений. Кроме чисто терапевтического воздействия на настроение, они хороши тем, что могут добавить красок даже монохромному образу в базовых оттенках. Собрали серьги-смайлы, подвески-соски и другие украшения в инфантильной эстетике.