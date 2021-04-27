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«Ну, ма-а-ам!»: 25 украшений в инфантильной эстетике, которые унесут вас в детство

Год назад случился мощный камбэк фенечек и изделий из бисера, в этом году — псевдо-детские кольца и серьги продолжают находиться в топе украшений. Кроме чисто терапевтического воздействия на настроение, они хороши тем, что могут добавить красок даже монохромному образу в базовых оттенках. Собрали серьги-смайлы, подвески-соски и другие украшения в инфантильной эстетике.

  • Кольцо Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 550 руб.

  • Кольцо Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 34 900 руб.

  • Кольцо TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 700 руб.

  • Кольцо Hiaynderfyt, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 020 руб.

Кольца

Отличный вариант для тех, у кого переменчивое настроение или все еще действует строгий дресс-код на работе. Снять кольцо просто, и вот ты уже серьезный человек без голубого дельфинчика на пальце.

  • Кjkmt Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 64 400 руб.

  • Колье Before.swine, 8store, ул. Казанская, 8-10

  • Чокер Maniovich AM, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 800 руб.

  • Колье Beaded Breakfast, купить онлайн, 14 990 руб.

  • Чокер Maniovich AM, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 200 руб.

  • Чокер TOBEWOMAN, купить, 1 900 руб.

  • Чокер TOBEWOMAN, купить, 2 900 руб.

Колье

Те самые фенечки вовсю эксплуатируют как люксовые бренды вроде Balenciaga, локальные марки, так и твоя подруга, решившая вернуть свои двухтысячные.

  • Серьги Eshvi, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 200 руб.

  • Серьги Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 25 800 руб.

  • Моно-серьга TOBEWOMAN, купить, 1 490 руб

  • Серьги TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 800 руб.

  • Серьги Beaded Breakfast, купить онлайн, 5 990 руб.

  • Серьги TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 34 950 руб.

Серьги

Флора, фауна и даже фрукты — ювелиры работают с любой фактурой. 

  • Браслет TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 300 руб.

  • Браслет Miu Miu, 24 600 руб.

  • Браслет Beaded Breakfast, купить онлайн, 2 990 руб.

  • Браслет Avgvst, Рубинштейна, 16

Браслеты

Браслеты из бисера или с подчеркнуто детскими и яркими декоративными элементами имеют все шансы стать общим семейным украшением. 

  • Подвеска Aleksandr Sinitsyn, DAFNA, ул. Кронверкская 12, Loft Modul, Невский пр. 74-76, МЕГА Парнас, Scandinavian, «Пассаж», Невский пр., 48, 7 500 руб.

  • Подвеска TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 24 200 руб.

  • Подвеска Aleksandr Sinitsyn, DAFNA, ул. Кронверкская 12, Loft Modul, Невский пр. 74-76, МЕГА Парнас, Scandinavian, «Пассаж», Невский пр., 48, 8 500 руб.

  • Подвеска TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 53 500 руб.

  • Кулон Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 050 руб.

Подвески

Здесь украшения, в которых к детским воспоминаниям и кодам отсылает форма, а дизайн очень даже сдержанный. В качестве доказательства — подвеска-соска, эскимо и кулон-медвежонок.

  • Брошь Milk United, DAFNA, ул. Кронверкская 12, Loft Modul, Невский пр. 74-76, МЕГА Парнас, Scandinavian, «Пассаж», Невский пр., 48, 2 000 руб.

  • Брошь Miestilo, «Сити Молл», Коломяжский просп., д.17, «Владимирский Пассаж», Владимирский пр., д.19. 700 руб.

Броши

Для тех, кто не наигрался, — эти броши вполне сойдут за полноценные игрушки. 

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