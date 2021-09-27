18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Бейсболки-короны, легендарные тренчи и эльфийские уши: Burberry представили коллекцию весна-лето 2022

Креативный директор Burberry Риккардо Тиши показал новую коллекцию модного дома. Она посвящена матери дизайнера, которая ушла из жизни в конце августа, — об этом рассказал сам Тиши в инстаграме бренда. 

В новую коллекцию Burberry вошли как классические тренчи, которыми славится модный дом, так и с элементами деконструкции. Аналогичный прием Риккардо Тиши использовал при работе над мужской верхней одеждой также коллекции весна-лето 2022. Тренчи декорированы широким лацканам, украшениями из цепочек и необработанными краям. Отдельные вещи украсили абстрактные узоры, которые словно зеркально отражаются и создают эффект камуфляжного принта. Также Burberry представили бейсболки-короны, мини-платья, дополненные длинной бахромой, боди и трикотаж. Среди аксессуаров — новая сумка Rhombi в форме эллипса, вдохновленная абстрактными фигурными принтами коллекции. Образы моделей были дополнены накладными ушами, похожими на эльфийские, но заостренным концом вниз.

Фото: архив пресс-службы

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: