Бейсболки-короны, легендарные тренчи и эльфийские уши: Burberry представили коллекцию весна-лето 2022

В новую коллекцию Burberry вошли как классические тренчи, которыми славится модный дом, так и с элементами деконструкции. Аналогичный прием Риккардо Тиши использовал при работе над мужской верхней одеждой также коллекции весна-лето 2022. Тренчи декорированы широким лацканам, украшениями из цепочек и необработанными краям. Отдельные вещи украсили абстрактные узоры, которые словно зеркально отражаются и создают эффект камуфляжного принта. Также Burberry представили бейсболки-короны, мини-платья, дополненные длинной бахромой, боди и трикотаж. Среди аксессуаров — новая сумка Rhombi в форме эллипса, вдохновленная абстрактными фигурными принтами коллекции. Образы моделей были дополнены накладными ушами, похожими на эльфийские, но заостренным концом вниз.