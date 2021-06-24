Деконструированный классический тренч и пирсинг: Burberry показали коллекцию весна-лето 2022

При создании коллекции Тиши использовал прием деконструкции, благодаря которому превратил классические тренчи Burberry в достаточно футуристичные: с выпирающими элементами, отстающими частями, без рукавов. Также креативный директор бренда поступил и с кожаными вещами, например, жилетами и брюками. Кроме них, в коллекцию вошли комбинезоны, топы из сетки, майки, брюки с карманами. Все — в песочных и черных цветах с добавлением красного и синего. Главным стилистическим приемом показа стал пирсинг. О том, как он вернулся на подиумы, мы рассказывали здесь.