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Наоми Кэмпбелл, Амбер Валетта и Кейт Мосс на показе Versace x Fendi

В памяти еще свежа коллаборация Gucci и Balenciaga, а fashion-мир потрясло новое сотрудничество, — на этот раз объединились Versace и Fendi. Совместное шоу модных домов прошло вчера. В первой его части креативный директор Fendi Ким Джонс показал свое видение наследия Versace, а во второй — Донателла Версаче представила свое переосмысление Fendi. Результат — ремень с надписью Fendace (соединение названий двух брендов), тотальные логомания, изображение Медузы на легендарной сумке-багете Fendi, джинсы с низкой посадкой родом из нулевых, чокеры, мини из 90-ых и вариации на тему фирменных для обоих модных домов принтов.

Кроме того, показ Versace x Fendi собрал звездный десант супермоделей. На подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Амбер Валетта, Кейт Мосс, Шалом Харлоу, Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, а открыла шоу одна из любимых моделей Джанни Версаче — Кристен МакМенами.

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