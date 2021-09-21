5 новых брендов, появившихся в Петербурге, к вещам которых стоит присмотреться

В универмаге Au Pont Rouge появились как новые мировые, так и локальные российские бренды. Рассказываем, к каким из них стоит присмотреться, а заодно продолжаем определять хайлайты сезона: от аксессуаров до вещей.
Новые бренды
Etudes, Martine Rose, A.P.C., Bacon, Mackage
Bacon
Российские марки
kÉkÉ, Philanthrop, Yoyuu
Yoyuu — белье из натуральных материалов с бодипозитивными размерами от XXS до 4XL.
Коллекция сезона
Alexander Wang
Вещи в откровенно спортивном стиле подкрадываются к красным дорожкам. Потому что роскошные.
Вещь сезона
Бомбер
Обувь сезона
Лоферы
Alexander Wang
Главный аксессуар
Дутый шарф-капюшон
Bacon
Тренд
Спортшик
It-bag
Микросумка Martine Rose
Martine Rose
Фото: архив пресс-службы
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.