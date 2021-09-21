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5 новых брендов, появившихся в Петербурге, к вещам которых стоит присмотреться

В универмаге Au Pont Rouge появились как новые мировые, так и локальные российские бренды. Рассказываем, к каким из них стоит присмотреться, а заодно продолжаем определять хайлайты сезона: от аксессуаров до вещей.

Новые бренды

Etudes, Martine Rose, A.P.C., Bacon, Mackage

Bacon

Российские марки

kÉkÉ, Philanthrop, Yoyuu

Philanthrop

Yoyuu

kÉkÉ

Yoyuu — белье из натуральных материалов с бодипозитивными размерами от XXS до 4XL.

Коллекция сезона

Alexander Wang

Alexander Wang

Alexander Wang

Вещи в откровенно спортивном стиле подкрадываются к красным дорожкам. Потому что роскошные.

Вещь сезона

Бомбер

Études

Martine Rose

Обувь сезона

Лоферы

Alexander Wang

Главный аксессуар

Дутый шарф-капюшон

Bacon

Тренд

Спортшик

Zadig & Voltaire

Marc Jacobs

It-bag

Микросумка Martine Rose

Martine Rose

Фото: архив пресс-службы

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Материал из номера:
Сентябрь

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