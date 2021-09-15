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Мягкий костюм, крокодиловая сумка The Row, платье Dries Van Noten: байеры о самых модных вещах сезона

Рассказывать о тенденциях сезона мы не устанем, поэтому продолжаем знакомить вас с трендами, главными вещами и коллекциями. На этот раз делимся инстайтами от байеров сети бутиков Babochka и делаем вывод: пайетки и крокодиловый люкс правят этой осенью.

Новые марки

Magda Butrym, Dries Van Noten, Low Classic, Mugler, Gia Borghini, Nensi Dojaka, Courreges, Coperni, Peter Do, Enfants Riches Deprimes, Ann Demeulemeester

  • Gia Borghini

  • Coperni

  • Magda Butrym

Коллекция сезона

Khaite

  • Khaite

Лукбук и мини-фильм в эстетике американского кино 1970-х снят на улицах и в подземке Манхэттена.

It-shoes

Amina Muaddi

  • Amina Muaddi

It-bag

Margaux от The Row

  • The Row

Арт + фэшн сезона

Фильм-презентация коллекции Dries Van Noten

  • Dries Van Noten

  • Dries Van Noten

Вдохновлен фильм Dries Van Noten Танц-театром хореографа Пины Бауш. В ролях: супермодель Мариякарла Босконо и примы парижской национальной оперы, театров Opera Ballet Vlaanderen, Ultima Vez и Rosas Dance. Режиссер картины — фотограф Каспер Седжерсен.

Русский бренд

WOS

  • WOS

Андрей Артемов обратился за вдохновением к своим корням — родной Башкирии.

Показ сезона

Valentino

  • Valentino

  • Valentino

  • Valentino

Монохромное шоу Valentino дизайнер Пьерпаоло Пиччоли показал в миланском театре Piccolo.

Коллаборация сезона

Jil Sander х Джоэл Мейеровиц

Рекламную кампанию Jil Sander снял культовый американский фотограф Джоэл Мейеровиц.

Вещь

Мягкий костюм

  • Jil Sander

  • The Row

Верхом может быть рубашка (как у Jil Sander), кардиган (как у Loro Piana), мягкий жакет (как у The Row), а низ — широкие брюки с защипами.

Фото: архив пресс-службы

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