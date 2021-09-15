Мягкий костюм, крокодиловая сумка The Row, платье Dries Van Noten: байеры о самых модных вещах сезона

Рассказывать о тенденциях сезона мы не устанем, поэтому продолжаем знакомить вас с трендами, главными вещами и коллекциями. На этот раз делимся инстайтами от байеров сети бутиков Babochka и делаем вывод: пайетки и крокодиловый люкс правят этой осенью.
Новые марки
Magda Butrym, Dries Van Noten, Low Classic, Mugler, Gia Borghini, Nensi Dojaka, Courreges, Coperni, Peter Do, Enfants Riches Deprimes, Ann Demeulemeester
Коллекция сезона
Khaite
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Khaite
Лукбук и мини-фильм в эстетике американского кино 1970-х снят на улицах и в подземке Манхэттена.
It-shoes
Amina Muaddi
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Amina Muaddi
It-bag
Margaux от The Row
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The Row
Арт + фэшн сезона
Фильм-презентация коллекции Dries Van Noten
Вдохновлен фильм Dries Van Noten Танц-театром хореографа Пины Бауш. В ролях: супермодель Мариякарла Босконо и примы парижской национальной оперы, театров Opera Ballet Vlaanderen, Ultima Vez и Rosas Dance. Режиссер картины — фотограф Каспер Седжерсен.
Русский бренд
WOS
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WOS
Андрей Артемов обратился за вдохновением к своим корням — родной Башкирии.
Показ сезона
Valentino
Монохромное шоу Valentino дизайнер Пьерпаоло Пиччоли показал в миланском театре Piccolo.
Коллаборация сезона
Jil Sander х Джоэл Мейеровиц
Рекламную кампанию Jil Sander снял культовый американский фотограф Джоэл Мейеровиц.
Вещь
Мягкий костюм
Верхом может быть рубашка (как у Jil Sander), кардиган (как у Loro Piana), мягкий жакет (как у The Row), а низ — широкие брюки с защипами.
Фото: архив пресс-службы
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