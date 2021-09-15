Мягкий костюм, крокодиловая сумка The Row, платье Dries Van Noten: байеры о самых модных вещах сезона

Рассказывать о тенденциях сезона мы не устанем, поэтому продолжаем знакомить вас с трендами, главными вещами и коллекциями. На этот раз делимся инстайтами от байеров сети бутиков Babochka и делаем вывод: пайетки и крокодиловый люкс правят этой осенью.