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13 главных тенденций осени: вязание, монограмма и золотые медузы

Камбэк сезона, премьера сезона, цвет сезона, тренд сезона — во множестве тенденций легко запутаться, но мы поможем! Вместе с байерами ДЛТ составили гид, чтобы ориентироваться в fashion-разнообразии было так же просто, как застегнуть ремешок на новых туфлях.

Новые марки

Magda Butrym, David Koma, The Mannei, Rokh, Amina Muaddi, Khrisjoy, MSFTS

  • Magda Butrym

  • Amina Muaddi

  • David Koma

Супертренд

Цвет

  • Tom Ford

  • Balmain

  • Bottega Veneta

  • Celine

Модный ориентир — пачка конфет M&M's. Носим алый, зеленый, желтый, ослепительный синий.

Обувь сезона

Резиновые сапоги Bottega Veneta Puddle

Самая нарядная версия — в сияющем серебре.

Маст-хэв

Ободок Celine

  • Celine

Прием

Монограмма

  • Balmain

  • Celine

Потому что тщеславие — наш любимый грех.

Тренд

Оверсайз

  • Dolce & Gabbana

Очень, очень объемные пуховики и бомберы по-барочному украшаем очень, очень крупной золотой бижутерией.

Камбэк сезона

1990-е

  • Versace

Символ и архетип роскоши нулевых — серьги Versace с золотой Медузой Горгоной.

Премьера

Loewe Goya

  • Loewe

Минималистичная сумка названа по имени испанского живописца. Арт! Фэшн!

Хит

Вязание

  • Celine

Коллекция

Saint Laurent

  • Saint Laurent

  • Saint Laurent

Аксессуар

Маска

  • Dolce & Gabbana

  • Dolce & Gabbana

It-bag

Bottega Veneta Mount Medium

  • Bottega Veneta

Фото: архивы пресс-службы

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