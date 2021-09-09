13 главных тенденций осени: вязание, монограмма и золотые медузы

Камбэк сезона, премьера сезона, цвет сезона, тренд сезона — во множестве тенденций легко запутаться, но мы поможем! Вместе с байерами ДЛТ составили гид, чтобы ориентироваться в fashion-разнообразии было так же просто, как застегнуть ремешок на новых туфлях.