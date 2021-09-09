13 главных тенденций осени: вязание, монограмма и золотые медузы

Камбэк сезона, премьера сезона, цвет сезона, тренд сезона — во множестве тенденций легко запутаться, но мы поможем! Вместе с байерами ДЛТ составили гид, чтобы ориентироваться в fashion-разнообразии было так же просто, как застегнуть ремешок на новых туфлях.
Новые марки
Magda Butrym, David Koma, The Mannei, Rokh, Amina Muaddi, Khrisjoy, MSFTS
Супертренд
Цвет
Модный ориентир — пачка конфет M&M's. Носим алый, зеленый, желтый, ослепительный синий.
Обувь сезона
Резиновые сапоги Bottega Veneta Puddle
Самая нарядная версия — в сияющем серебре.
Маст-хэв
Ободок Celine
-
Celine
Прием
Монограмма
Потому что тщеславие — наш любимый грех.
Тренд
Оверсайз
-
Dolce & Gabbana
Очень, очень объемные пуховики и бомберы по-барочному украшаем очень, очень крупной золотой бижутерией.
Камбэк сезона
1990-е
-
Versace
Символ и архетип роскоши нулевых — серьги Versace с золотой Медузой Горгоной.
Премьера
Loewe Goya
-
Loewe
Минималистичная сумка названа по имени испанского живописца. Арт! Фэшн!
Хит
Вязание
-
Celine
Коллекция
Saint Laurent
Аксессуар
Маска
It-bag
Bottega Veneta Mount Medium
-
Bottega Veneta
Фото: архивы пресс-службы
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